San José remontó el partido y derrotó al Tigre en Oruro



07/10/2018 - 21:26:40

Oruro, (ABI).- San José remontó el partido frente a The Strongest, este domingo y lo derrotó 3-1 en el estadio Jesús Bermúdez de la ciudad de Oruro, por la catorceava jornada del torneo Clausura 2018.



El Tigre comenzó ganando el partido con gol de Pablo Escobar (m.36), sin embargo, los "Santos" no bajaron los brazos y remontaron el encuentro con goles de Marcos Barrera (m.46), Jair Reinoso (m.57) y Carlos Saucedo (m.59).



A pesar de la derrota, The Strongest se mantiene como único líder del torneo, con 28 puntos, seguido por Royal Pari (26), San José (25) y Bolívar (25).



Alineaciones:



San José: Carlos Franco; Marcos Barrera, Mario Cuéllar, Jair Torrico, Didi Torrico; Mario Ovando, Víctor Hugo Melgar, Javier Sanguinetti (César Mena, m.87), Miguel Suárez; Jair Reinoso (José Gómes, m.75), Rodrigo Ramallo.



The Strongest: Daniel Vaca; Edison Carcelén, Luis Martelli, Maximiliano Ortíz, Marvin Bejarano; Raúl Castro, Diego Wayar, Henry Vaca (Alcides Peña, m.56), Rudy Cardozo (Rodrigo Vargas, m.63); Pablo Escobar (Cristian Novoa, m.78), Rolando Blackburn.