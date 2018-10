66% de bolivianos cree que juicio marítimo a Chile fue bien llevado Encuesta



07/10/2018 - 21:14:18

La Paz, (ABI).- Sesenta y seis de cada 100 bolivianos estimó que el juicio marítimo planteado a Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se sustentó en una buena estrategia jurídica, a pesar del fallo del alto tribunal contrario la aspiración marítima de Bolivia, reveló el domingo una encuesta publicada por el diario El Deber.



Ante la pregunta de "¿cómo califica usted la defensa que Bolivia presentó ante el Tribunal de La Haya?", 66 de cada 100 bolivianos preguntados calificaron de "buena" la estrategia para que Chile se avenga a la obligación de negociar una salida soberna al mar Pacífico, que finalmente la Corte desechó.



Trece por ciento de la muestra opinó, en contraste, que la defensa boliviana tuvo un "mal" desempeño y 19% se dijo entre ambos extremos y optó por calificarla de "neutral".



Por lo tanto, 70% de los bolivianos encuestados calificó de "incorrecto" el fallo de la CIJ, que eximió a Chile de negociar con Bolivia la posibilidad de entregarle un paso y puertos soberanos en el Océano Pacífico por voto de 12 de sus 15 magistrados.



Y 27% de los encuestados se mantuvo bajo la convicción de que el fallo fue "correcto", además de 3% que se dijo materia de excipientes.



Por lo tanto, 79% de los encuestados, un millar en las principales ciudades bolivianas, proclamaron que el fallo de la CIJ fue "injusto".



En contrario, 20% opinó que el dictamen del Tribunal de La Haya fue "justo".



En línea con la absolución de estas 4 preguntas, 80% de los bolivianos asumió, en el estudio demoscópico estratificado, que pese al contraste Bolivia no perdió posibilidades de recuperar su acceso al mar, de que fue privado por Chile en 1879 tras la ocupación militar del entonces puerto boliviano de Antofagasta.



En consonancia con opositores que adversan al presidente Evo Morales, el primero entre sus iguales que llevó a juicio internacional a Chile en calidad de demandante en una causa territorial pendiente, 19 de cada 100 de los entrevistados por El Deber dijo que Bolivia perdió la última oportunidad de reclamar a Chile el cese de su mediterraneidad.



En la misma corriente 70% de los encuestados por el diario consideró un "avance" en el largo camino de reivindicación marítima de Bolivia, el juicio planteado por el gobierno de Morales.



Veintisiete de los abordados por los encuestadores consideró el hito como un retroceso.



Tras tachar el "injusto" el fallo de la CIJ, que su gobierno no obstante "acatará" pero que no "comparte", Morales estimó que el Tribunal de La Haya reconociera que entre Bolivia y Chile hay un tema marítimo pendiente y, en la misma proporción el llamado a no detener el diálogo entre ambos países.