Aurora no pudo de local y empató con Oriente Petrolero

07/10/2018 - 21:13:00

Cochabamba, (ABI).- Aurora no pudo sacar ventajas en condición de local y empató sin goles con Oriente Petrolero, este domingo, en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba, por la fecha 14 del torneo Clausura 2018.



El equipo del "Pueblo" se encuentra en la antepenúltima posición de la tabla comparativa, con 11 puntos, igualado con Real Potosí (penúltimo), pero con mejor diferencia de goles.



Por su parte, Oriente Petrolero se quedó en el séptimo sitial, con 21 unidades, a siete del puntero The Strongest.