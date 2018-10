Rodríguez Veltzé espera que tema marítimo no se vulgarice electoralmente

07/10/2018 - 21:05:55

La Paz,(ABI).- El agente y embajador de Bolivia ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo que está esperanzado en que el tema marítimo no se "vulgarice" electoralmente, ante la proximidad de las elecciones primarias y generales que se avecinan en el país.



"Ojalá que en este proceso electoral miremos con altura, con grandeza, el tema marítimo que no se convierta en un tema de vulgarización electoral porque desde el comienzo los bolivianos, nuestras exautoridades, las actuales autoridades, le pusimos el entusiasmo, el apoyo para avanzar en una causa nacional", dijo en conferencia de prensa dictada en La Paz.



Bolivia se apresta a iniciar contiendas electorales con miras a las elecciones primarias que deben definir los binomios presidenciales de los partidos y tiendas políticas para las generales a finales de 2019.



Rodríguez evitó opinar sobre la oficialización de la candidatura del vocero de la demanda marítima Carlos Mesa y dijo que prefiere su condición como servidor del país que le permite tener una mirada en la defensa de los intereses legítimos de Bolivia como es el tema marítimo y las aguas del manantial del Silala, porque, remarcó, no está inmerso en la arena política.



Reiteró que hay mucho en adelante por hacer en cuanto a la reivindicación marítima de los bolivianos, desde el ser autocríticos hasta ver otros elementos para conseguir el objetivo de alcanzar las costas del Pacífico con soberanía.



"Pero no podemos complicarlo con intereses ni de orden personal ni de orden político partidario", añadió.