Mar: CIJ adoptó posición conservadora con miras al precedente que podía dejar para otros conflictos



07/10/2018 - 20:59:48

La Paz, (ABI).- El agente y embajador ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, dijo el domingo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya adoptó una posición conservadora en el fallo de la demanda marítima, con miras al precedente que podía dejar para otros conflictos similares en el mundo.



El fallo de la CIJ, dictado el 1 de octubre, eximió a Chile de la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar, por 12 votos contra tres de los jueces que integran ese tribunal de Naciones Unidas.



"Yo creo que la Corte al adoptar esta posición tan conservadora, lo hace también con miras al precedente que podía presentar en el caso de una obligación a negociar", dijo Rodríguez en entrevista con medios estatales.



Rodríguez sustentó su afirmación porque en varias regiones del mundo, dijo que se presentan nuevos escenarios en los que el multilateralismo está siendo despreciado por algunos países que prefieren ir directamente al conflicto.



El agente expresó su extrañeza porque no vio el respaldo de países de la región a los que Bolivia apoyó "incondicionalmente" en foros internacionales, por lo que sugirió que como país se analice qué Estados apoyan sinceramente a Bolivia en su aspiración de un retorno a las costas del Pacífico y cuáles no lo hacen.



"Extraña que en la Asamblea General de las Naciones Unidas no se hayan referido a la causa marítima, como Bolivia se ha referido con gran solidaridad respecto a ellos", señaló.



El diplomático boliviano reiteró que ningún país puede "descalificar" la legitimidad del presidente Evo Morales, democráticamente electo, y calificó de "desafortunadas" las declaraciones del expresidente chileno Eduardo Frei quien sugirió dialogar con Bolivia cuando tenga otro presidente.



"Yo quiero pensar que se debe a que está retirado (Frei) y posiblemente no tenía noción de lo que estaba diciendo", precisó.



El embajador anunció que en los siguientes días la Cancillería boliviana junto a la Dirección de Reivindicación Marítima (Diremar) darán a conocer los datos oficiales de los gastos que representó la demanda marítima durante cinco años.



"Vamos a dar cuenta de esos costos y los gastos en los que se incurrió, de manera que a ese apoyo de los bolivianos queremos responder también con transparencia", mencionó.