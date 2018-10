Abogado de la familia de Sebastián dice que el niño no tendría cáncer

07/10/2018 - 09:18:10

Los tiempos.- El abogado de la familia del niño Sebastián, Felipe Hurtado, reveló en las últimas horas que el menor no tendría cáncer, de acuerdo a los resultados a los que fue sometido.



Dijo que la familia le comentó este hecho, sin embargo, esperan los resultados de estudios complementarios.



"Es una información que nos acaban de dar los papás de Sebastián (...) nos han manifestado que (según) los médicos el niño no tiene cáncer" señaló Hurtado.



También aclaró que esta no es todavía una información oficial y que se espera el resultado de estudios complementarios.



El niño Sebastián Justiniano de tres años, el pasado 5 de septiembre, fue sometido a una operación en el que le extirparon por error un riñón sano en lugar de uno afectado supuestamente de cáncer. El hecho ocasionó gran indignación en Bolivia y se logró que fuera trasladado al Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil de Brasil, donde recibe un tratamiento especial.



"Por una cuestión de prevención el niño va a continuar con el tratamiento" aseguró el abogado y apuntó que Sebastián sigue siendo sometido al tratamiento de quimioterapia leve.