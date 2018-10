Uriona enfrenta dudas de la institución



07/10/2018 - 09:12:31

El Diario.- Entre tratar de homogenizar al cuerpo colegiado, ratificar el carácter vinculante del referéndum y su falta de conocimiento en temas electorales, la presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona, enfrenta un ente que duda de sus propias decisiones.



“Quien precipitó que el TSE reconozca el carácter vinculante del referéndum fue la presidenta, normalmente la presidenta nunca habla sola, habla siempre en nombre de un organismo porque es un cuerpo colegiado, pero declaró de forma solitaria y los demás terminaron adhiriéndose, puede reconocerse que son mayoría que están con el 21F”



“Por eso mismo, puedo plantear el conflicto como que ellos mismos actúen entre acertar los que es correcto y el juego de sus intereses personales (…) porque la presidenta a su modo ha hecho esfuerzos para homogenizar pero está fracasando en su tarea (…)”



“Y otro factor que le perjudica es que la presidenta no conoce mucho de temas electorales porque es un tema especializado; ella tiene otra formación que no es teoría política, ni filosofía política. Ha entrado como paracaidista, porque es mujer y estuvo en la Asamblea Constituyente con el MAS, se ocupaba del tema mujer, esa es su trayectoria profesional”.



“Entre los más duchos estaban Exeni y Costas, (…) entonces seguramente en temas electorales tal vez solo decidían Exeni y Costas y la presidenta, simplemente dejaba que decidan pero con las protestas de los partidos ha tenido que empezar a preguntarse, si tienen, o no, razón los partidos de oposición”.