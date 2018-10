Gatty aplasta le ganó a U y selló su clasificación



07/10/2018 - 09:09:03

El día.- Demostrando que es el mejor equipo del Grupo B, Gatty Ribeiro de Pando se clasificó a la segunda fase de la Copa Simón Bolívar, al derrotar sin apelación a Universidad por 2-0 y sumar 19 puntos.



Con un fútbol práctico y la experiencia de jugadores que ya tuvieron su paso por el profesionalismo como el golero Denis Cartagena, Jamer Roca y Pablo Moreira, entre otros, el cuadro pandino no tuvo complicaciones para llevarse los tres puntos ante un rival (Universidad) que le faltó todo y, que jugó desde el minuto 30 con un hombre menos por expulsión del golero William Arias.



Otro que también quedó cerca de la clasificación fue Always Ready de La Paz en el Grupo A, al derrotar a Fatic en El Alto.



Primer golpe. Al minuto 9 tras una falta fuera del área, Pablo Moreira le pega un tremendo remate y fue el 1-0. Universidad no tuvo ni futbol, ni lucidez para romper el cerrojo pandino y en varias oportunidades se expuso al contragolpe. A los 29" fue expulsado el golero Arias al tomar el balón con la mano fuera del área y la cosa se complicó aún más. Hasta que llegó el segundo en descuentos a través de Taborga.



Otros resultados. En La Paz, Fatic 1 Always Ready 4, en Sucre Rosario Central 0 Independiente 1, en Yacuiba Petrolero 5 Palmeiras 0.



Estadio: UAGRM (Santa Cruz)

Campo: Muy bueno

Público: 200 personas aprox.

Árbitro: Guido Quenta (La Paz)

Asistentes: Daniel Lara y Edwin Paredes (La Paz). Sergio Pérez (SCZ) 4to.

Goles: P. E. Moreira 9" tl. P. F. Taborga 95" (GR)

TA: Carlos Paniagua (U). Pedro F. Taborga y Drulin Cruz (GR)

Incidencias: Ninguna