Exportadores ven tres puertos viables



07/10/2018 - 08:56:45

El Día.- El fracaso de Bolivia en La Haya caló hondo, pero paradójicamente, abre una gran alternativa para el comercio exterior. Tres puertos que si son soberanos, se muestran promisorios para, en un futuro no muy lejano, descongestionar el 75% de la carga boliviana que utiliza los puertos chilenos de Arica, Iquique y Antofagasta.



Puerto de Gravetal, Puerto Aguirre y Puerto Jennefer se constituyen en una salida natural para la importación y exportación de carga, señala la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco). Asimismo, señala que no se descarta Puerto Bush.



El principal argumento, según Gary Rodríguez, gerente general del IBCE (Instituto Boliviano de Comercio Exterior), es que no podemos, como país seguir dependiendo en un 75% de nuestra carga marítima de exportaciones e importaciones, de puertos chilenos. "Dejan beneficios en aquel país, pero según estudio de Cainco, entre el año 2013 y 2017 ha significado un daño para los operadores económicos por más de 300 millones de dólares productos de las más de 60 veces en que se han interrumpido (por los constantes paros de sindicatos y transportistas chilenos) nuestro comercio exterior", precisó.



Una alternativa a corto y mediano plazo. Los tres mencionados puertos, enfatiza Rodríguez, constituyen a corto plazo en una gran alternativa para la salida soberana hacia el océano Atlántico. "Si queremos ser un país soberano, tenemos las posibilidades de activar esos tres puertos para la salida de nuestras exportaciones. En el caso de puerto Jennefer, ya se encuentra dictaminada desde el Estado, con una categoría internacional", aseguró.



Según estudios al que refiere el presidente de Cainco, Jorge Arias Lazcano, manifiesta que las terminales portuarias Jennefer, Aguirre y Gravetal, que se encuentran sobre el canal Tamengo en el municipio de Puerto Quijarro, son las vértebras que articulan una salida libre y soberana de la carga boliviana hacia ultramar por aguas internacionales.



Eso implica necesariamente conectarse al sistema de carga de la Hidrovía Paraguay – Paraná que tendría la capacidad de aproximadamente 100 millones de toneladas.



"Nosotros en Bolivia apenas tenemos 1,6 millones de toneladas, de los cuales 1,1 millón corresponde a las exportaciones y medio millón a las importaciones. Con esto lo que quiero decir es que podemos hacer un uso racional de las potencialidades que tenemos por medio de nuestra conexión con el océano Atlántico a través de la hidrovía y específicamente el Canal Tamengo", dijo Arias, en su análisis documental en una publicación del IBCE.



"Bolivia tiene visagras de exportación", señaló de manera tajante Oswaldo Barriga, presidente de la Cadex (Cámara de Exportadores de Santa Cruz), en referencia a las alternativas de disposición geográfica con acceso soberano sobre aguas internacionales como es la hidrovía Paraguay-Paraná. Asimismo, además del atlántico sur, precisó Barriga, también se tiene incluso la opción del Atlántico Norte a partir de Puerto Villarroel en el trópico de Cochabamba, utilizando ríos y carreteras para llegar a Guayaramerín y utilizar el Puerto Bello para llegar vía Manaus, en un contexto de exportación amazónica al atlántico.



Sin embargo, señaló que sin lugar a duda se seguirá utilizando los puertos tanto de Chile y Perú para las exportaciones. "Arica sigue siendo un puerto que vamos a utilizar porque está vinculado al tratado de 1904", enfatizó.



Lo que falta, dice el sector privado, una actitud abierta y política para enfatizar los puertos vinculados al océano Atlántico. "Para puerto Busch necesitamos que se construya la carretera y la vía férrea que es importante. Para salir por Puerto Bello, necesitamos hacer un proyecto a partir de Puerto Villarroel", sintetizó Barriga.



Desde el Gobierno. Álvaro García Linera, en ocasión de la inauguración del evento ferial de la Expocruz, señaló que Puerto Bush es una prioridad gubernamental. "No nos hemos quedado de brazos cruzados. Ya contamos con una terminal de cargas en Puerto Suárez. La Carretera a puerto Bush, tenemos dificultades por el tema del pantanal. Nuestro dilema es hacer o una carretera, un ferrocarril o un canal, que sea amigable con el medio ambiente, duradera y factible", finalizó.



Los tres sitios favorables al comercio exterior



Iniciativa. Según el IBCE, actualmente los tres puertos Jennefer, Aguirre y Gravetal ya están funcionando, lo que el sector espera ante las inversiones privadas, solo falta la presencia y respaldo estatal. El Gobierno tiene que hacer su trabajo en términos de promoción para potenciar esos sitios en su vinculación a la hidrovía Paraguay- Paraná.



Propuesta. El IBCE propone al Gobierno, que una visión geopolítica, geoestratégica y geoeconómica hacer de la hidrovía el mayor corredor fluvial de integración del Cono Sur, lo que permitirá acciones operativas y descongestionar el puerto de Chile.