Mesa, con o sin alianzas, llega a segunda vuelta y le gana a Evo



07/10/2018

Página siete.- Carlos Mesa, solo o en alianza con otros líderes políticos, lograría forzar una segunda vuelta con Evo Morales. En el balotaje, el exmandatario ganaría la silla presidencial, según la reciente encuesta que realizó Mercados y Muestras para Página Siete.



El trabajo de campo -que se realizó en septiembre de este año, días antes del fallo de La Haya- da cuenta que en intención de voto Mesa obtiene el 30% de respaldo y Morales logra el 32%. En ese escenario, ambos van a la segunda vuelta.



El expresidente lanzó ayer su candidatura por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). En caso de que lidere un pacto con Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional, y Rubén Costas, líder de los Demócratas, Mesa obtendría 31% y Morales, 32%. En este escenario también ambos políticos van al balotaje.



Si el periodista e historiador decide concretar una alianza con Costas y Luis Revilla, líder de SOL.bo, obtendría 28% y Morales, 33%. Si Mesa pacta sólo con Revilla, alcanzaría 28% de apoyo y Morales, 33% (Más detalles en la infografía).



Pese a que en los casos citados, los resultados obligan ir a una segunda vuelta, un alto porcentaje (por encima del 20%) manifestó que no votaría por Morales ni por ninguno de los candidatos o alianzas que lidere Mesa.



El diputado de Unidad Demócrata, Wilson Santamaría, dijo: “La gente entiende que sólo la unidad puede recuperar la democracia y los políticos tienen que escuchar la voz del pueblo para construir una candidatura única”.



La Ley de Régimen Electoral establece que se proclamará presidente a quien obtenga el 50%, o un mínimo del 40%, con una diferencia de al menos 10%, respecto al segundo más votado. Si no ocurre ninguna de esas dos posibilidades, se realizará una segunda vuelta entre las dos candidaturas más apoyadas.



Punto de vista

Fabrizio Mariaca Cientista político

“La población busca a quien garantice la transformación”



Según la percepción de las personas y la tendencia electoral, desde febrero se ha mostrado el crecimiento de Carlos Mesa, al extremo de mostrar que es factible -en el marco de un bloque en el que, digamos, participarían los Demócratas, SOL.bo, que Evo Morales puede perder en primera vuelta con 10 puntos de ventaja. Esto significaría que el tema se zanjaría en la primera vuelta.



Entonces, si hacemos el cálculo del porcentaje que tiene Rubén Costas, Luis Revilla, Carlos Mesa y lo comparamos con el que obtiene Evo Morales, tenemos por lo menos 10 puntos de diferencia.



Sin embargo, para la candidatura de Carlos Mesa necesariamente tiene que existir una alianza.



Considero que necesariamente la candidatura debería de ser de Carlos Mesa y un representante del partido de los Demócratas, apoyados por una fuerza como SOL.bo, que tiene peso a nivel de La Paz.



Otro tema importante que debe de ser considerado es la distancia ideológica que va a determinar los bloques que se vayan a presentar.



Si bien la polarización está dada por el “Bolivia dijo No” y la intención de reelegir a Evo Morales, es poco favorable para los partidos como los Demócratas o SOL.bo acercarse a Unidad Nacional o a Tuto Quiroga.



En un análisis más profundo del espectro del sistema de partidos, se nota que la demanda principal para estas elecciones, además de la resolución de la corrupción, cooptación del poder judicial; está la continuidad del cambio, y precisamente Doria Medina y Quiroga no representan la transformación.



Entonces, la población busca a quien garantice la transformación.



