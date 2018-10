Haber acudido a la CIJ no era una política de Estado

El Día.- Joven, franco y con una increíble facilidad de palabra. Así es Francisco Xavier Solares, licenciado en Relaciones Internacionales y presidente del Colegio de Internacionalistas de Santa Cruz. Una maestría en Defensa Nacional y varios diplomados en la rama de Políticas Públicas, lo convierten en una persona capaz de expresar un punto de vista firme sobre la situación latente que absorbe a la nación. Con el respaldo debido, aborda el caso con sinceridad y franqueza, dándole a la etapa la transparencia necesaria.



P. Para comenzar, ¿Cuál es su posición frente a la demanda marítima boliviana?

F.S.: En primer lugar hay que tomar en cuenta que haber acudido a la Corte Internacional de Justicia no era una política de estado. La única que había en materia internacional con relación a Chile era el no mantener relaciones diplomáticas. Por lo tanto, esta se rompe el año 2013 cuando Bolivia acude a la Corte Internacional de Justicia.

En segundo lugar, cuando Bolivia acudió el año 2013 lo hizo con argumentos históricos subjetivos. La demanda que se presentó tenía en su mayoría un contenido histórico y a partir de ello se pretendió buscar bases jurídicas del derecho internacional tomando en cuenta los derechos expectaticios y la teoría de los actos unilaterales. Eso es algo que el gobierno tiene que explicar, al igual que el vocero de la demanda marítima.

Lo que Bolivia pedía era una obligatoriedad de negociar el acceso soberano pero en el año 2015, cuando la Corte emite un fallo declarando su capacidad para conocer el tema de la demanda, se menciona en el punto número 30 y 33 que la misma no tiene competencia para definir el resultado de una negociación puesto que el tema de soberanía queda en función a la voluntad de los estados. Por esta razón si bien Chile “perdió” en aquel entonces, el Gobierno de Michelle Bachelet mencionó que “de todas formas la soberanía seguía sin ser tocada”.



P. ¿Qué opina sobre la decisión del presidente Morales de haber reunido a un equipo de profesionales y expresidentes de distintos frentes políticos para trabajar en la demanda ante la CIJ?

F.S.: Fue una jugada política. La maquinaria mediática del gobierno debía buscar “otro pie donde apoyar”. Una forma interesante de ganar a la población y oposición era convocando a estas figuras. El Gobierno quería demostrar que se hacía a un lado las diferencias, que había unidad política. A su vez, esto le daba una imagen de mayor legitimidad del proceso. Las violaciones a los derechos humanos, el abuso, la corrupción, el trafico de influencias, todo esto quedaba en un segundo plano porque ellos se habían sumado.



P. ¿De qué manera afecta el fallo de la Corte al resto de países que atravesaron una situación similar a la de Bolivia?

F.S.: La Corte genera jurisprudencia. Cuando esto sucede, significa que otros Estados pueden recurrir a la misma situación que presentó Bolivia y “colgarse” de ella. Como resultado, esto puede generar un caos jurídico de fronteras en el mundo. Al haber un fallo, esto sirve de ejemplo para que otros países analicen sus casos y puedan solucionar sus problemas a través de mediaciones, arbitraje, negociación o diálogo.



P. ¿Con respecto a las intenciones del presidente Morales de enviar una carta dirigida a la ONU para presentar un reclamo sobre el fallo negativo hacia Bolivia, ¿Cambiaría de alguna manera el panorama actual?

F.S.: Un fallo de la CIJ puede ser denunciado por la parte ganadora en el Consejo de Seguridad. Es decir, si el presidente Morales quiere recurrir y presentar el caso a las Naciones Unidas cuando ya existe un fallo inapelable, el Consejo de Seguridad puede emitir una resolución sancionatoria en contra del país.



P. ¿El presidente chileno Sebastián Piñera señaló que no pretende sentarse a conversar con Bolivia sobre el asunto del mar y considera que el tema está “cerrado”. ¿Bolivia cuenta con otros recursos para validar su reclamo?

F.S.: A mi juicio, Bolivia ya no tiene opciones para poder solicitar nuevamente un acceso soberano porque este es un tema de voluntades. Eso se construye con el tiempo.



P. ¿Cómo se muestra la imagen del presidente Evo Morales y el historiador Carlos Mesa ante Bolivia y el mundo?

F.S.: Evo Morales sale muy golpeado de esta situación, tendrá que buscar la forma de sopesar su pérdida. Tratará de generar un discurso en el cual el pueblo boliviano no se sienta tan derrotado y considerará la posibilidad de cambiar su binomio para dar una imagen renovada.

Morales tendrá que lidiar para siempre con el tema del fallo, además del 21F democrático, el tema de evitar la reelección y el cuestionamiento a su gestión. Su partido político está en crisis.

Por otra parte, Carlos Mesa queda totalmente golpeado y pierde credibilidad por todas las acciones que ha realizado estos últimos años. Sería muy irresponsable de su parte ser candidato a la presidencia, al igual que Jorge Tuto Quiroga que también se sumó y participó de todo el proceso.



P. ¿Cuál es su opinión sobre las repercusiones que trajo consigo la pérdida de la demanda marítima?

F.S.: Creo que esto ha sido una aventura irresponsable de parte del Gobierno porque ha jugado con el sentimiento nacional, con una esperanza que tenía el boliviano. Pero la culpa no la tienen solo ellos, sino también los partidos de la oposición y las universidades. Los primeros se sumaron al carro del gobierno por política, sin haber realizado un análisis crítico y jurídico de la viabilidad de la demanda marítima. Esto le dio mayor fuerza y credibilidad a la causa. Por lo tanto, se ganó a la opinión pública y cuando esta se dio cuenta que el fallo es adverso, quedó totalmente confundida. Con las universidades sucedió lo mismo. Yo no conozco a una universidad haya cuestionado la posición boliviana.



P. Este escenario, ¿de qué manera influye en el panorama electoral boliviano?

F.S.: Lo hace de una manera decisiva porque va a modificar el ámbito político. En primer lugar, antes no se tocaba en una campaña electoral tradicional la política exterior. Ahora uno de los temas principales de cualquier candidato será el tema marítimo.

Creo que el panorama es el siguiente: El Movimiento Al Socialismo (MAS) termina con una derrota terrible de imagen que le va a generar una pérdida de poder progresiva a nivel interno y va a perder capital político. La oposición va tratar de canalizar esa pérdida pero estos adolecen de una estructuración y concepción general de un proyecto nacional que sea integral o envolvente.

Por lo tanto, el MAS tiene una debilidad, pero podría ganar nuevamente una elección si tomamos en cuenta a su “voto duro”. Personalmente, no creo que logre dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en Senadores y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, esta pérdida de poder tendrá como consecuencia una negociación con la oposición. Es decir, volveremos a las épocas de los cogobiernos y de la democracia pactada.



P. ¿Qué hay para Bolivia después de esta situación?

F.S.: El país debe analizar ahora cómo va a plantear las cosas y de qué manera va a encarar en un futuro el lastre que causó esta demanda marítima. A Bolivia le queda replantear su política exterior y la visión que tiene con relación al mundo. En mi opinión, el partido político del Movimiento Al Socialismo no tiene que seguir en el Gobierno. Debe venir uno nuevo con una propuesta que incluya nuevos interlocutores, nueva visión con relación a Chile, temas de cooperación fronteriza, complementación de acuerdos económicos, un protocolo adicional al Tratado de 1904 en función a optimizar los temas de acceso y libertad de tránsito, asuntos aduaneros.



P. Finalmente, ¿Cuál es su posición frente a las opciones de conexión marítima a través del Océano Atlántico?

F.S.: El fallo de la Corte ha dejado por sentado que la visión geopolítica de mirar al Pacífico ha terminado. Bolivia tienen que tomar conciencia por sí misma de cuáles son las alternativas viables que tiene y una de ellas es Puerto Busch. Este debe convertirse ahora en el principal objetivo del Estado boliviano.

La nueva visión debe volcarse a Santa Cruz. El Gobierno tiene que consolidar el proyecto ferroportuario de Puerto Busch y olvidar, de una buena vez, los sentimientos regionales y los colores políticos. Esto es lo único que Bolivia tiene en este momento.