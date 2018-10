Carlos Mesa genera críticas con su postulación



07/10/2018 - 08:49:54

El Día.- El expresidente y vocero de la causa marítima, Carlos D. Mesa Gisbert, confirmó a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales, su candidatura presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) en las elecciones generales de 2019, y aseguró que el presidente Evo Morales es parte del pasado y hará respetar la decisión del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016. "He tomado una decisión muy clara, una decisión que propone.(...). La decisión de ser candidato a la presidencia del Estado", afirmó el exmandatario en un video subido a su canal de YouTube. Entre sus razones, explicó, que Bolivia está en "un tiempo de inflexión histórica" que necesita "un nuevo liderazgo". Mesa consideró que el presidente Evo Morales "es parte ya no del presente y mucho menos del futuro", donde el mandatario "ha decidido que el poder es más importante que el proyecto" y que "cree que tiene algún derecho adquirido para permanecer indefinidamente en el poder".



Desde las Plataformas ciudadanas. "Carlos Mesa justifica su candidatura descalificando al pasado y no se da cuenta que al hacerlo se descalifica a sí mismo. Triste la realidad de un hombre que es como un cuervo queriendo pasar por paloma", escribió en su cuenta de Twitter Eduardo Gutiérrez, líder de Sos.Bolivia. Lo mismo consideró el representante de la plataforma Basta ya, Guillermo Paz, consideró que la decisión de Carlos Mesa fue adelantada ya que las plataformas tienen otro rol que no es precisamente el de incursionar en la política. "Yo creo que no era el momento todavía porque las plataformas estamos en enfocados en el 21F para la abrogación de la Ley de Partidos Políticos. Obviamente, estamos de acuerdo en el llamado de unidad porque necesitamos tanto las plataformas, los partidos y toda la población estar unida para derrocar al régimen de Evo Morales, pero el enfoque de las plataformas en este momento es el respeto al 21F", opinó Paz.



Detalles. En el video de siete minutos, Mesa convoca a plataformas y colectivos ciudadanos, partidos políticos, organizaciones sociales, pueblos indígenas a "construir" esta propuesta de gobierno. El expresidente planteó recuperar la justicia, la independencia de los poderes del Estado, la democracia. Carlos Mesa también explicó que llegó a un punto en común con el FRI porque coincidieron "en estos principios" y consideró que "derrotarán a quien cree que el poder es lo único que tiene sentido en la vida".

Desde el FRI. El Secretario General del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Wálter Villagra, expresó este viernes que se está esperando que Carlos Mesa oficialice su postulación a la presidencia con esta sigla. Señaló que el partido está abierto a que el exmandatario escoja al que será su candidato a la Vicepresidencia.



Desde Unidad Nacional. Ante el anuncio del expresidente, Unidad Nacional le da a Mesa la bienvenida a la política opositora activa y espera que su participación contribuya a la unidad de las fuerzas democráticas. “La incertidumbre que había sobre esta candidatura finalmente se ha despejado. Le deseamos suerte a Carlos Mesa, hacer política opositora en este país es muy difícil y requiere de mucha fortaleza. Esperamos que su participación contribuya a la unidad del pueblo boliviano para vencer al mal que amenaza al país, que es el cáncer de la dictadura”, dijo Samuel Doria Medina, presidente de Unidad Nacional.



Desde el MAS. El asambleísta departamental por La Paz del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, dijo que el ex vicepresidente del fugado Gonzalo Sánchez de Lozada "Goni", Carlos Mesa, quien confirmó su candidatura para las elecciones de 2019, aglutinará a todos los políticos que buscan volver al pasado. "En realidad, es un rival que podría aglutinar, porque no lo veo muy fuerte, pero podría aglutinar a todos los que están pensando en volver al pasado, ahora será decisión de la sociedad boliviana, si quieren volver al viejo pasado como está ocurriendo en Argentina, o sea los pueblos deciden", dijo.