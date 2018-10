WhatsApp te permite ahora ver videos de YouTube sin necesidad de salir de los chat



06/10/2018 - 18:45:17

El comercio.pe.- WhatsApp presentará un novedoso cambio para los usuarios de Android. En los próximos días, cualquier usuario que reciba un video de cualquier aplicación, incluido YouTube, dentro de la aplicación de mensajería, no deberá abandonar la conversación para poder reproducirlo, pues podrá ver el material desde esa misma ventana.



Los usuarios de la versión beta de WhatsApp son los primeros beneficiados con esta característica presente en una actualización, la cual llegó a iOS hace unos meses. De esta forma, la novedad estará disponible para los más de 2.000 millones de personas que tienen el sistema operativo de Google en su smartphone.

Esta noticia llega junto al anuncio de Google, que lanzará la nueva versión de su sistema operativo: Android Pie y con ella una de las grandes novedades será la implementación de la característica ‘imagen en imagen’ (‘picture in picture’ en inglés), un sistema que ha provocado que varios desarrolladores de aplicaciones cambien de momento para estar disponibles en el nuevo software, entre ellas WhatsApp.







¿Qué es ‘imagen en imagen’?



Es la opción para poder ver contenido dentro de la aplicación de mensajería en una ventana flotante, sin la necesidad de tener que abandonar el chat del cual llegó el enlace.



Esta ventana permitirá la reproducción de videos de otras aplicaciones como YouTube, Facebook o Instagram dentro de la venta de WhatsApp.



Cuando un usuario pulse sobre el video aparecerá el mensaje: ‘este video se reproduce en este modo generando una ventana emergente en el chat de WhatsApp. El detalle es que este video no podrá ser adelantado ni retrocedido.



Por el momento, no hay fecha exacta para su lanzamiento, pero es posible que llegue en las próximas semanas.