Encuesta: 80% de pobladores del eje creen que Bolivia aún tiene alternativas para retornar al mar



06/10/2018 - 18:40:47

La Paz,(ABI).- Una encuesta realizada por CIES Mori para el matutino El Deber da cuenta que 80% de la población consultada cree que Bolivia aún tiene alternativas para retornar al mar, luego que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya fuera adverso para el país.



La encuesta fue realizada entre el 4 y 5 de octubre en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, además de El Alto, después que la CIJ resolviera que Chile no tiene obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al Pacífico.



Según una infografía que presenta el periódico en su sitio digital, la pregunta fue: "¿Usted cree que Bolivia perdió su última oportunidad de recuperar una salida soberana al océano Pacífico o todavía tiene alternativas?



Entre las respuestas se lee: 19% perdió su última oportunidad, 80% todavía tiene alternativas y 0,4% no sabe o no responde.



Tras conocerse el fallo de ese tribunal de Naciones Unidas, el 1 de octubre, el Gobierno ratificó su postura irrenunciable de recuperar un acceso soberano al mar, arrebatado tras una invasión en 1879.