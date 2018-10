Chyno y Natasha dijeron todo del embarazo ¡en vivo!



06/10/2018 - 17:18:35

Notitarde.- Chyno Miranda y su esposa Natasha Araos dieron una transmisión en vivo explicando lo de su embarazo.



El cantante y su esposa, dieron a conocer la buena noticia que corrió como pólvora por las redes sociales. Ambos ya en calma, dijeron que ya son 14 semanas, que tiene el bebé.

Lo sabían desde hacía tres meses



Dijeron que lloraron mucho de emoción, pero que lo sabían desde hacía tres meses. “Lo sabíamos desde hace tres meses pero buscábamos la manera de explicar tanta emoción”

Se casan en diciembre



Tanto Chyno como Natasha, dijeron que hay boda, “Tenemos un año y pico de casados, pero hay boda en diciembre”.

¿Y por qué hasta hoy?



Una de las preguntas era el por qué no lo habían dicho, y contestaron que querían esperar.



“Esperábamos que el bebé cumpliera los tres meses para decirlo a la gente”, comentó Natasha.

“Cuando me dejé de cuidar sabía que era cuando Dios quiera”.



Natasha Araos, dijo que no nos estábamos cuidando, y yo ya que esperaba esa buena noticia.



La esposa del Chyno, dijo que hasta ahora no hay antojos, permanece con el abdomen pequeño pero que le da mucho sueño.



Esperan tener dos hijos, una pareja, una niña y un niño. Dijo el Chyno Miranda. Natasha dijo que está muy sensible, que hasta ahora no hay cambios de humor.



Esperan que el niño o niña sea muy activa. “Queremos que sea una niña o niño activa”.

¿Los nombres?



Si es varón dijo el Chyno, se podría llamar Luca o Marcelo. Mientras si es hembra se podría llamar Victoria. Hasta ahora no saben del sexo. “Queremos que venga con salud, lo que Dios quiera”, dijo Chyno.

Bendiciones desde todo el mundo



La pareja de Chyno y Natasha recibieron millones de bendiciones. Francia, Ecuador como Venezuela y Estados Unidos fueron los países nombrados por la pareja.

Parto en el agua



Chyno y su esposa dijeron que les gusta mucho lo del parto en agua. “Es una nueva tendencia esa unión con la naturaleza”.



Natasha explicó que ella siempre ha hecho ejercicios y seguirá haciendo ejercicios.

Nacerá en marzo



El bebé o la bebé nacerá en el mes de marzo en 2019 y el Chyno, comentó que le gustaría que naciera en Canaima. “Me gustaría que naciera en Canaima, por allá donde nos comprometimos”,