Por qué hay una guerra entre eBay y Amazon y cómo puede afectar a los consumidores



06/10/2018 - 16:47:21

BBC.- Hay dos gigantes de las ventas online en Occidente que acaparan el mercado: eBay y Amazon.



A medida que su negocio ha ido creciendo, ha escaldo también la guerra comercial entre ambos.



Esta semana la tensión llegó a un punto sin precedentes: eBay acusó a Amazon de usar técnicas "ilegales" y "perturbadoras" para quitarle a sus clientes y "robarle vendedores".



La compañía escribió una carta en la que alega que Amazon usó su sistema de mensajería interno para ese propósito, contactando en repetidas ocasiones a sus usuarios, usando palabras clave como a.m.a.z.o.n. o AMZN para evitar ser detectados.



En su carta, eBay calificó las acciones de "preocupantes" y pidió a Amazon dejara de intentar "sustraerle" a la gente que usa su servicio.





Además, advirtió que tomaría "los pasos apropiados" para "protegerse de esa táctica".



Amazon, por su parte, dijo que ha iniciado una "investigación exhaustiva" para hacer frente a los reclamos de eBay.



Algunos detalles sobre las supuestas actividades llevadas a cabo por Amazon fueron explicados más en profundidad en un informe publicado este miércoles en el diario estadounidense The Wall Street Journal.





En el artículo, eBay dice que cerca de 50 empleados de Amazon enviaron más de 1.000 mensajes a clientes de eBay sugiriéndoles que abandonaran la plataforma.



De ser ciertas las alegaciones, esas actividades podrían infringir las leyes de California que rigen el acceso justo a los sistemas informáticos. Se trataría en de un fraude.



Esta es la primera vez que se hace pública una operación de este tipo entre grandes plataformas de internet. Pero la guerra comercial comenzó hace tiempo.



¿Cómo llegaron a ese punto y cómo puede afectar a sus usuarios?



2 modelos diferentes



Aunque eBay y Amazon están en el mismo negocio, sus modelos son diferentes.



En eBay solo pueden ofrecer productos los vendedores reclutados por la compañía, mientras que Amazon funciona más bien como un escaparate en el que pueden exhibirse productos de terceros.



Para seguir creciendo, Amazon puede incrementar el número de productos ofrecidos por terceros, aunque la competencia le plantea un límite.



Amazon logró dominar las ventas en línea en el mercado más grande del mundo, Estados Unidos. La compañía de Jeff Bezos -el hombre más rico del mundo, según Forbes- acapara la mitad de las ventas por internet en el país norteamericano.



Pero ese liderazgo también le ha puesto en la mira de varios reguladores. Y uno de ellos es el Comisario de la Competencia de la Unión Europea (UE), que está investigando cómo trata a los vendedores independientes que la usan.



Y en Estados Unidos preocupa que su alta cuota de mercado perjudique a la competencia y a los consumidores.

¿Cómo les afecta la guerra comercial a los internautas?



El principal problema para los internautas es que si las alegaciones por parte de eBay son ciertas, Amazon estaría saltándose las normas y vulnerando la privacidad de los usuarios.



Pero eBay también fue acusada en el pasado de prácticas "fraudulentas" y tuvo que prometer una mayor protección de los datos de sus clientes.





Sin embargo, las disputas entre eBay y Amazon también pueden tener ventajas para quienes usan las plataformas. Tal vez lo más interesante es elegir con astucia cuándo y qué comprar en cada una de ellas.



Las estadísticas dicen que el lunes es el día más fructífero en eBay, mientras que en el caso de Amazon sería el sábado.



Además, para ganarle terreno a Amazon, eBay está ofreciendo envíos rápidos y gratuitos, pues trata de deshacerse de la imagen de mercado de segunda mano con la que muchos lo asocian.



Recientemente, eBay cambió su sistema de pago: ya no usará PayPal y permitirá usar tarjetas de débito y crédito. Con este cambio, quiere ofrecer a los compradores y vendedores "una experiencia más fluida y flexible".



En el caso de Amazon, es posible que los reguladores le obliguen a desprenderse de algunas unidades o a dividirse en varias firmas independientes.



La empresa lanzó este año su servicio de "compras internacionales" -disponible en cinco idiomas: español, inglés, chino, portugués y alemán- para destacar frente a sus competidores. Y es que eBay tiene presencia en el doble de países que Amazon.



Amazon dice que quiere ser "la compañía más centrada en el cliente en la que la gente pueda encontrar y descubrir lo que desea comprar", mientras que eBay, asegura que quiere "proporcionar un mercado electrónico mundial".



Por el momento, Amazon va ganando la guerra comercial con eBay: le vence en ventas y en pedidos semanales.



Pero la firma de Bezos tiene otro gran competidor... aunque fuera de Estados Unidos. En Asia, el gigante de internet de chino Alibaba le pisa los talones.



Y en ese sentido, puede que quiera agregar algunas cosas en las que la asiática le gana, como las transacciones móviles. Todavía está por ver lo que hará eBay al respecto.