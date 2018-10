Wilstermann visita a Blooming con la intención de no perder pisada a los punteros

06/10/2018 - 16:35:07

Santa Cruz,(ABI).- Wilstermann visitará a Blooming este domingo, desde las 19h30 en la doble jornada a disputarse en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz, con la intención de no perderle pisada a los punteros del torneo.



Los "Aviadores" son los terceros en la tabla del Clausura, con 24 puntos, a solamente dos del segundo, Royal Pari, y a cuatro del líder, The Strongest.



En cambio, la "Academia" cruceña ocupa el octavo sitial, con 19 unidades.



Antes de este choque se jugará el partido entre Destroyers y Sport Boys, como inicio de esta doble jornada en el Tahuichi Aguilera.