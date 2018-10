Morales advierte conspiración de Chile y llama a la derecha boliviana a no ser su instrumento

06/10/2018 - 13:01:42

Huacareta, (ABI).- El presidente Evo Morales advirtió el sábado una conspiración "abierta" de la oligarquía de Chile y afirmó que la derecha boliviana no puede ser su instrumento porque sería "traición a la patria".



"Escuchando las palabras de un expresidente de Chile, no vamos a dialogar con Evo, conspiración abierta, ese no es el pueblo chileno, son oligarquías", dijo en la entrega de títulos ejecutoriales en Huacareta, Chuquisaca.



Esta semana, el expresidente de Chile, Eduardo Frei, dijo que espera un mandatario electo que tenga disposición de dialogar sobre las relaciones entre ambas naciones, tras el fallo que dictó la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima adverso para Bolivia.



Morales manifestó que tomando en cuenta que ahora el debate en Bolivia se centra en los candidatos que se presentarán a las elecciones de 2019, la derecha puede tener su candidato, pero no puede ser "instrumento de dominación de la oligarquía chilena, si va a ser instrumento de la oligarquía seria traición a la patria".



El mandatario dijo que se sabe muy bien quienes invadieron territorio boliviano en 1879, fueron las oligarquías chilenas, no así el pueblo porque él más bien sigue apoyando la demanda marítima.



El objetivo de las oligarquías, señaló es "dividirnos", para robar los recursos económicos y naturales.



"Ahora la oligarquía chilena, no el pueblo, nos quiere desestabilizar, dividir, no solo por el tema marítimo", indicó.



Reiteró que jamás se abandonará la reivindicación marítima y ratificó que, si bien la CIJ rechazó el pedido de Bolivia de obligar a Chile a iniciar a una negociación sobre una salida soberana al Pacífico, admitió que hay un tema pendiente, que se debe dialogar y que el Tratado de 1904 no resolvió el tema.