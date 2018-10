Piñera valora transición y califica a opositores a Pinochet como un grupo visionario



06/10/2018 - 09:01:23

La Tercera.- Con un discurso similar a los que ya había realizado anteriormente, el Presidente Sebastián Piñera conmemoró hoy en La Moneda los 30 años desde que se realizó el plebiscito de 1988, en el que triunfó el No.



Pasadas las 11.00, en el Patio de las Camelias, el Mandatario ofreció un discurso de 24 minutos, en el que en los primeros seis se enfocó en el período previo al golpe de Estado y el quiebre de la democracia.



Piñera inició su intervención diciendo que “hemos querido reunirnos hoy en este Palacio de La Moneda, que es la casa de todos los chilenos, para reflexionar con objetividad, con verdad, sobre nuestra historia”, agregando que “ese miércoles 5 de octubre -que todos recordamos- representó no solo un triunfo para el No. Representó un gran triunfo para la democracia y para los demócratas de nuestro país”. Esto, en línea con lo que manifestó el jueves y valorando, asimismo, la transición. “Nuestra transición -y así lo reconoce el mundo entero- fue inteligente y ejemplar”, señaló.

Además, abordó el quiebre de la democracia de 1973. Y si bien recalcó que “ningún contexto justifica ni justificará jamás la violación a los derechos humanos”, manifestó que “eso no significa, como pretenden algunos, que no podamos analizar, por ejemplo, cómo y por qué perdimos nuestra democracia, porque los países necesitan memoria para no olvidar, pero también necesitan historia para aprender”.



De esta manera, Piñera insistió -tal como planteó en el marco de la conmemoración de los 45 años del golpe- en que “todos los que vivimos esa época sabemos que nuestra democracia empezó a enfermarse mucho antes del 11 de septiembre (…); gradualmente, la política empezó a contaminarse con actitudes dogmáticas e intolerantes”.



Pero el jefe de Estado fue más allá y destacó el rol que jugó la Concertación en la recuperación de la democracia, asegurando que “un grupo visionario de chilenos, entonces opositores al régimen militar (…) resolvieron enfrentar en forma pacífica, a través de las urnas, con un lápiz y un papel -y esa fue la Concertación por el NO-, el desafío y la misión de recuperar nuestra democracia”.



Al mismo tiempo, en todo caso, Piñera destacó que se respetaran los resultados del plebiscito y la forma en que se llevó a cabo la transición. “Esa noche, el régimen militar -y me refiero a la noche del 5 de octubre- honró su compromiso y reconoció el veredicto que había dado en forma clara y categórica una mayoría de chilenos”, dijo, durante una alocución que fue valorada por el oficialismo.

Ausencia UDI



En el acto estuvieron presentes cerca de 300 personas, entre ellos ministros, subsecretarios, funcionarios de gobierno y los presidentes y parlamentarios de Chile Vamos, excepto integrantes de la directiva UDI.



Además, tampoco asistieron miembros de la oposición, quienes fueron invitados el jueves durante la tarde. Esto, en un cambio de diseño decidido a última hora por el Mandatario, quien optó por pasar de un acto acotado a uno con todos los partidos políticos.



Tras su discurso, Piñera invitó a ministros y parlamentarios de Chile Vamos a compartir un café. Según presentes, en esa conversación, junto con comentar parte de su gira a Estados Unidos, el jefe de Estado contó las razones por las que decidió conmemorar la fecha. Esto, en un escenario en el que algunos personeros del sector, principalmente de la UDI, cuestionaron la realización del acto, argumentando que la mayoría del sector votó por el Sí en el plebiscito.



Entre las razones que esgrimió el Mandatario, según las mismas fuentes, es que considera que es una fecha relevante para él, para el país y que no podía pasar por alto.

Además, en la misma instancia algunos ministros habrían reconocido que se invitó muy tarde a la oposición.



Luego de ese encuentro, algunos parlamentarios del bloque criticaron que la directiva UDI -partido que no llevó dirigentes ni parlamentarios, excepto el diputado Jaime Bellolio- no estuviera presente.



“No es una buena noticia, porque este es un encuentro republicano, es un encuentro en que se conmemora obviamente el triunfo del No, pero, sobre todo, se conmemora el triunfo de la democracia”, dijo Bellolio, mientras que su par RN Diego Schalper sostuvo que “nos hubiese gustado que todos los partidos de Chile Vamos hubiésemos dado una señal unitaria”, ya que -explicó- “aquí no se trata de cómo usted votó, se trata de cómo valora lo que pasó después de esa votación”.



El jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, también lamentó la ausencia UDI y afirmó que “hubiese sido bueno (que estuviera), pero hay un mundo dentro de la UDI que estuvo presente, y eso lo valoro”.



Desde La Moneda desdramatizaron el tema. La vocera Cecilia Pérez expresó que “esa es una decisión de la directiva de la UDI, a nosotros como gobierno lo único que nos corresponde en democracia es respetarla”. Y sobre las críticas de la oposición, que calificó el acto como una “incoherencia”, añadió que “la democracia no es de unos ni es de otros, los DD.HH. no son de unos ni de otros; al contrario, los demócratas nunca harían una excepción en los valores esenciales de la República”.



En tanto, el secretario general UDI, Issa Kort, explicó a La Tercera que, pese a haber confirmado su asistencia, por “razones de agenda” no pudo llegar a la ceremonia. Y la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, argumentó su ausencia diciendo que “lo planteamos desde un comienzo”, afirmando que es una “señal política compleja” asistir a un acto dado que “hoy la gente entiende que lo que se celebra es el triunfo del No”.



Consultada si la decisión del Presidente de realizar esta ceremonia y el hecho de que la UDI se restara había generado un conflicto innecesario, la senadora subrayó que “nosotros respaldamos al Presidente Piñera con toda la fuerza y lo vamos a seguir respaldando con la lealtad que caracteriza a la UDI”. Y agregó: “Sebastián Piñera votó que No, y eso no es tema para la UDI, por lo tanto, de la misma manera como nosotros respetamos eso, exigimos la misma consideración y respeto”.