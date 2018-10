Lampe: Voy a por mi sueño y el sueño de Boca



06/10/2018 - 08:22:00

El Diario.- El arquero boliviano Carlos Lampe se sumará el próximo lunes a Boca Junior, club con el que firmará contrato por tres meses, hasta diciembre de este año, debido a que sólo podrá jugar la Copa Libertadores y no el torneo argentino porque el libro de habilitaciones ya está cerrado en ese país.



Lampe ya habló como jugador del xeneize y se mostró entusiasmado por su nuevo desafío. “Quiero dejar en alto el nombre de Bolivia. Salir campeón de la Copa Libertadores va a ser mi objetivo de ahora en adelante”, comentó el guardameta ex Huachipato de Chile, en una entrevista cedida ayer a TyC Sports.



El boliviano dijo que llega con la intención de pelearle el puesto a Agustín Rossi, su colega que ataja en el arco xeneize, tras la lesión de titular Esteban Andrade, quien estará inactivo durante tres meses.



“Lo de Esteban Andrada es una tristeza grande. Estoy yendo con la mejor predisposición para entrenar duro y pelear sanamente. Nadie tiene el lugar garantizado. Los arqueros tenemos muchos códigos y nos tenemos que apoyar mutuamente porque todos tiramos para el mismo lado. Yo voy a apoyarlo a muerte”, sostuvo.



Consultado sobre el desempeño de Rossi en el partido en Belo Horizonte, el arquero boliviano afirmó que su colega es un muy buen guardameta.



“Es un muy buen arquero, es joven. Obviamente a todos en nuestro puesto siempre nos quedan cosas por aprender por más que tengas 15,20, 30,40 años. El partido estaba bravo y manejó bien los tiempos. Creo que fue un partido grupal muy bueno, bien paradito y ordenadito. La clasificación fue merecida, es lo que queríamos y estoy muy feliz por eso”, expresó.



El boliviano aseveró que viaja a Argentina por su sueño y los sueños de la gente de Boca, el de lograr el título de la Copa Libertadores.



“Voy a ir por mi sueño, por el sueño de todos los hinchas de Boca y de todos los que componen el plantel, que es el de salir campeón de la Copa Libertadores, y ese va a ser mi objetivo de ahora en adelante”, aseguró el arquero nacido en Santa Cruz.



Lampe celebró el pase de Boca a la semifinal y su llegada al club, tras el partido del jueves frente a Cruzeiro que concluyó empatado (1-1) en el estadio Mineirao, lo cual le dio el pase a las semifinales de la Libertadores, para rivalizar con el Palmeiras brasileño. No contuvo las ganas y grabó un video en la madrugada de ayer en el que ya habló como jugador del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Algo que es un hecho desde las palabras de Daniel Angelici: “El lunes se presenta a entrenar”.



“Estoy con mucha ansiedad, nerviosismo. Ustedes (a sus seguidores) han sido parte muy importante en todo esto. Me han apoyado en las buenas y en las malas... Voy a ir y trabajar durísimo para dejar en alto el nombre de Bolivia como lo he hecho siempre”, dijo en el vídeo.



Consultado ayer sobre su desempeño en el campo de juego, el portero resaltó como virtud el juego aéreo y lo mucho que ha mejorado desde su llegada a Huachipato el 2016.



“Mi virtud siempre fue el juego aéreo desde chico, pero cuando llegué a Huachipato empecé a trabajar otra virtudes porque este equipo juega como un grande y presiona en todas las canchas con la defensa arriba. Eso lo mejoré muchísimo. Acá se trata de salir jugando siempre entonces nos exigen mucho y tenés que adaptarte a eso”, destacó el arquero boliviano de 31 años.



Además, agregó: “Los dos años y medio que estuve aquí fueron así y me hicieron crecer mucho en todos los aspectos. Por eso me siento capacitado, si me toca jugar, como Guillermo quiera: si quiere que juego un poco más afuera o que me quede en el arco”.



También destacó que pretende dejar un buen recuerdo en su paso por el cuadro argentino y espera que esos tres meses ser conviertan en años.



“Nadie me regaló nada, vengo con un alto rendimiento desde 2015. Quiero dejar algo bueno para que me recuerden. Aparentemente mi estadía es cortita, pero voy con la idea de hacer bien las cosas para que esos tres meses se conviertan en muchos años, ya que es un club donde uno llega y no se quiere ir más”, aseguró.



Se declaró hincha de su nuevo club y recordó que tiene una camiseta firmada por Roberto Abbondanzieri y otros cinco jugadores que llegaron en 2003 a Bolivia para un partido de la Copa Libertadores de ese año.



“Yo veía mucho a Boca, a Córdoba y a Abbondanzieri. Siempre fui hincha de Boca, desde chico. Tengo un polerón firmado cuando fueron a jugar a La Paz en 2003. Me lo firmó el Pato y otros cinco jugadores”, confesó.



Finalmente, se refirió al apoyo que recibe de los hinchas de Boca desde las redes sociales.



“Me están recibiendo de la mejor manera, como es Boca. Sabemos que apoyan en las buenas y en las malas, tienen una hinchada inmensa. Yo me sumo al objetivo que es ganar la Copa Libertadores. Cuando llegue me voy a tener que pellizcar para saber si es verdad. Voy a dejar la vida por este club que es tan grande”, aseguró en la entrevista realizada por TyC Sports.