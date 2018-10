Día caliente, Bejarano y Paredes, a puñetes



06/10/2018 - 08:18:10

El Día.- Un momento caliente vivió Oriente Petrolero en la práctica matinal que cumplió ayer en su cancha de San Antonio cuando, Danny Bejarano y Jorge Paredes se trenzaron en una pelea que al final no pasó a mayores.



El hecho. Bejarano y Paredes que durante varias jugadas comenzaron a marcarse con cierta vehemencia, al final se agarraron tras un golpe que proporcionó uno de ellos, pero la rápida reacción de sus compañeros evitó que pase a algo más.



La situación al parecer ya venía caliente cuando en una jugada anterior, Bejarano se cruza muy fuerte con Zeballos, luego la situación fue entre Bejarano y Paredes.



Ambos jugadores están considerados por el DT Ronald Arana en el once titular para enfrentar el domingo a Aurora en Cochabamba.



El equipo. Pasando al lado deportivo, Arana al parecer no definió si colocar a Juan Carlos Zampiery en la banda derecha o en todo caso mantener a Carlos Añez que era el que ocupaba ese lugar ya que, en el once inicial salió con “Ricky” por ese bando y el resto fue el mismo que ha estado ensayando en la semana.



Es decir con Diego Zamora en el arco, Carlos Añez, Jorge Paredes, Jorge Olguín y Carlos Roca, en el medio, Danny Bejarano, Marcel Román, Alexis Ribera y Alan Mercado, en tanto que en la ofensiva Pablo Zeballos y Maximiliano Freitas. En la segunda parte incluyó a Zampiery. Hasta el domingo se mantendrá la duda.