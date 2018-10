Wilstermann visitará mañana a Blooming con seis novedades



06/10/2018 - 08:15:49

Los Tiempos.- El técnico de Wilstermann, Álvaro Peña, tiene a disposición a casi a todo el plantel, por lo tanto, prepara seis variantes en el once titular para enfrentar a Blooming el domingo.



En la derrota ante Nacional Potosí, Peña no pudo contar con Alex da Silva, Jorge Ortiz, Fernando Saucedo por acumulación de tarjetas amarillas; tampoco con Lucas Gaúcho por expulsión; además del lesionado Juan Pablo Aponte.



Para mañana, ya tiene a disposición a todos los suspendidos, además de Aponte, quien ya se recuperó de una contractura muscular.



Sumados a esos cinco retornos al once titular, el estratega Peña, durante la sesión de fútbol que desarrolló en su última práctica, confirmó que quien estará en la zona central de la defensa junto a Alex da Silva sería Sebastián Reyes.



El joven defensor (21 años) no tuvo aún la oportunidad de debutar en el presente torneo, pero ya jugó en el fútbol profesional con Wilstermann en la temporada 2014-15. Aunque en el club que más minutos sumó fue en Petrolero, en la gestión 2016-17.



Reyes tendrá la difícil misión de no hacer extrañar a Ronny Montero en la zaga central, titular indiscutible, que no podrá jugar mañana por acumulación de amarillas.



La primera opción para reemplazar a Montero tendría que haber sido David Díaz, pero no fue tomado en cuenta por el cupo de extranjeros, al tener en el campo de jugo a Arnaldo Giménez, Da Silva, Cristian Chávez y Lucas Gaúcho.



De no existir cambios de último momento, éste será el once titular mañana: Arnaldo Giménez; Alejandro Meleán, Alex da Silva, Sebastián, Juan Pablo Aponte; Jorge Ortiz, Fernando Saucedo; Cristian Chávez; Gabriel Ríos, Lucas Gaúcho y Carlos Melgar.







ZENTENO SE QUEDA EN WILSTERMANN



Después de tantas idas y venidas, finalmente el directorio de Wilstermann y el marcador central Edward Zenteno llegaron a un acuerdo, puesto que definieron que el jugador permanecerá en el plantel con miras a la temporada 2019.



“Llegamos a un acuerdo y el jugador permanecerá un año más con nosotros”, dijo Gróver Vargas, titular del club Aviador.



Zenteno se encuentra suspendido hasta el 14 de febrero de 2019, por una sanción por doping positivo en la Copa Libertadores, pero no rescindirá contrato con el club. Aunque no se quiso ahondar en el tema económico, lo cierto es que la multa de 20 mil dólares la pagará el jugador.