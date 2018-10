Ferrufino se decide por Gómez para la contención en Aurora



06/10/2018 - 08:14:53

Opinión.- Aurora tiene el equipo listo para enfrentar mañana a Oriente Petrolero (15:00) en el estadio Félix Capriles, por la fecha 14 del torneo Clausura de la División Profesional. El entrenador Marcos Ferrufino se decidió por el ingreso de Juan Pablo Gómez en la contención.



Hasta ayer, Ferrufino tenía dudas de quién iba a ser el reemplazante del lesionado Darwin Lora. Sin embargo, en la primera parte de la sesión de fútbol que realizó en el complejo de la laguna Alalay, colocó a Gómez haciendo compañía a Mario Parrado, que se ganó la titularidad.



Esa era la única duda para el estratega, que el jueves probó con Brayan Araníbar por derecha, desplazando a Sergio Moruno a la contención. Sin embargo, al final se inclinó por mantener las demás posiciones.



Las otras dos variantes, que ya fueron anunciadas por OPINIÓN con anterioridad, son las de Juan Pablo Sánchez tras la lesión de Caleb Cardozo (desgarro) y Agustín Cousillas en reemplazo del portero David Torrico, por disposición táctica.



El elenco de Aurora saldrá al campo del Capriles con Agustín Cousillas en el arco; Iván Huayhuata, José Fleitas, José Luis Reyes y Juan Pablo Sánchez en la defensa; Mario Parrado, Juan Pablo Gómez, Erick Cano y Sergio Moruno en el mediocampo; Vladimir Castellón y Matías Vicedo en el ataque.



Después de alinear el once, Ferrufino realizó algunos cambios como el ingreso de Edwin Alpire de cuenta de Moruno. El delantero se ubicó como 9 y mandó a Vicedo como volante por derecha.



El entrenador realizará hoy una sesión liviana para esperar el cotejo de mañana, con la convicción de conseguir los tres puntos y seguir subiendo en la tabla acumulada en la que se encuentra en la casilla 12, con 24 unidades, por encima de Real Potosí (23) y Universitario (20).



En la tabla del Clausura, Aurora marcha en el puesto 12, con 10 unidades, por encima de los Lilas (10) y los estudiantiles (9).



El rival del Equipo del Pueblo, Oriente Petrolero, tiene dudas en su onceno, en especial en portería y el lateral derecho.



El técnico Ronald Arana, quien debutará como estratega este fin de semana, no decide cuál de sus arqueros será titular. En la víspera, primero colocó a Rodrigo Banega bajo los tres palos, pero también puso a Diego Zamora. Es un hecho que hoy definirá al reemplazante de Guillermo Viscarra, quien no será parte de este cotejo por acumulación de tarjetas amarillas.



En el lateral derecho alternaron Juan Carlos Zampiery y Carlos Añez.El primero se recuperó de una lesión y el segundo viene con buen ritmo de juego, por lo que el estratega aún no se define por cual optar.