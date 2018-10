72% de motorizados no cumplió inspección

06/10/2018 - 08:10:43

El Diario.- El 72% del parque automotor nacional hasta ayer no cumplió con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) informó el director nacional de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana, coronel Juan Carlos Velasco. En el Departamento de La Paz fueron revisados hasta ayer 85.000 vehículos, de los cuales 520 fueron rechazados.



De acuerdo con la fecha establecida para la conclusión de los controles, 18 de noviembre, de 1.200.000 motorizados que deben realizar su inspección al menos 850.000 unidades aún no fueron inspeccionadas, explicó la autoridad.



“Tendríamos aproximadamente 850.000 vehículos restantes para la ITV dentro del plazo fijado. Probablemente no se logre”, indicó la autoridad policial y añadió que la demora se debe a que en esta gestión la inspección vehicular se realiza con mayor detalle.



“Se está abarcando más tiempo de lo normal ya que estamos incidiendo en hacer una inspección mucho más minuciosa, sobre todo el sistema de frenos de los vehículos públicos, a esto se debe la demora”, añadió Velasco.



LA PAZ



Respecto a la revisión del parque automotor en el departamento de La Paz más de 85.000 vehículos entre públicos y privados ya fueron inspeccionados, de los cuales 520 fueron rechazados, los que previa reparación técnica nuevamente se presentarán para ser examinados, “si se comprueba la solución del problema se le otorga el certificado de Itv”, remarcó.



La principal razón por la que los motorizados fueron rechazados tiene que ver con deficiencias en el sistema de frenos, “nuestro personal técnico de profesionales especializados en la mecánica automotriz área ha observado problemas en las balatas, las pastillas, los muelles y sobre todo las llantas”, explicó la autoridad policial.



PRÓRROGA



Velasco anunció la posibilidad de prorrogar el plazo establecido, pero que de acuerdo con la planificación desde el Comando General de la Policía “de ninguna manera abarcará la próxima gestión debido a aspectos técnico, administrativos relativos a la gestión financiera”.



“Por concepto de ingresos de la ITV, estamos manejando fechas probables para una ampliación de 15 a 20 días. La ITV debe ser concluida hasta los primeros días de diciembre”, puntualizó el coronel Velasco tras remarcar que el plazo que fuera establecido rige tanto para vehículos públicos como privados.



“En los siguientes días confirmaremos si se dará una prórroga”, expresó Velazco. En este sentido, existirá la excepción de habilitar los controles hasta el 31 del mismo mes con el pago de una multa de 40 bolivianos, sanción contra los vehículos que no pasen por los controles, establecidos en la normativa vigente.