Analizan alternativas para unir el teleférico con el aeropuerto



06/10/2018 - 08:09:20

Página Siete.- La empresa Mi Teleférico analiza como una alternativa la conexión de este sistema de transporte por cable con el Aeropuerto Internacional de El Alto, informó el gerente ejecutivo de la institución, César Dockweiler.



“Estamos evaluando varias alternativas”, anunció Dockweiler a Página Siete respecto a la posibilidad de conectar o instalar una nueva línea del teleférico en la terminal aérea.



Consultado sobre cuáles son las alternativas, el gerente de Mi Teleférico indicó que aún no puede adelantar información. “Sólo puedo decir que es parte de un análisis”, dijo. “Estamos haciendo los estudios que demuestren factibilidad y beneficio social integral”, añadió la autoridad.



Esta semana, este medio informó que los taxis que van desde la estación de la avenida 6 de Marzo (El Alto) de la línea Morada del teleférico hasta el aeropuerto cobran 20 bolivianos a los usuarios. Este recorrido dura cinco minutos cuando el tráfico es fluido.



Desde la estación de Ciudad Satélite (El Alto) de la línea Amarilla hasta al aeropuerto los taxis cobran al menos 25 bolivianos. El recorrido dura 20 minutos.



En el caso de esta estación, los únicos autorizados para parquearse en los alrededores de la línea Amarilla son los vehículos de Taxífono Sur.



En la estación 16 de Julio de la línea Roja del teleférico en El Alto los usuarios disponen de dos líneas de taxi: San Cristóbal y 29 de Mayo. El recorrido en taxi desde este lugar hasta la terminal aérea de El Alto cuesta 20 bolivianos y dura 15 minutos.



Los usuarios de la terminal aérea denunciaron que las tarifas de taxis que cubren el recorrido desde el aeropuerto hasta La Paz superan los 100 bolivianos. Indicaron también que los vehículos del servicio público trabajan sin control y no cumplen los precios establecidos por las autoridades.



La terminal área cuenta con un tarifario fijado por la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) para el servicio de transporte público tipo taxi y minibús que cubren los recorridos desde el aeropuerto hasta distintos lugares de las ciudades de El Alto y La Paz.



Las tarifas en taxi para dirigirse a un distinto punto de la ciudad de La Paz desde la terminal aérea se clasifican en 20 áreas. Los costos van desde los 33 bolivianos hasta los 100 bolivianos y varían por la extensión del recorrido.



En el caso de El Alto, las tarifas de taxi están clasificadas en los 14 distritos de esta urbe. Los precios oscilan entre los 25 y 58 bolivianos. La tarifa de los minibuses desde este punto hasta la plaza Isabel la Católica y viceversa es de 4,5 bolivianos.



El secretario municipal de Movilidad Urbana de El Alto, Fernando Flores, dijo a este medio que la comuna no consideró solicitar una conexión del servicio de transporte por cable en la terminal aérea de la urbe alteña. “No hemos evaluado absolutamente nada”, afirmó el funcionario edil.



Flores dijo que tampoco se pensó en habilitar una nueva ruta del Wayna Bus que se dirija al aeropuerto alteño.



Un trayecto del bus edil al aeropuerto “no está en los planes del municipio”. “Lo qué pasa es que el sector de las avenidas 6 de Marzo y Unión están totalmente congestionados”, indicó.



La autoridad edil añadió que la comuna ejecuta medidas para descongestionar las vías aledañas al aeropuerto. “Con SABSA estamos trabajando para modificar la puerta de ingreso al aeropuerto a partir de la ampliación de la avenida Unión”, dijo.



El funcionario municipal destacó además que en el frontis de la línea Morada, ubicado en la avenida 6 de Marzo, se instaló una parada del Wayna Bus.



Estos buses ediles cubren el recorrido que conecta la línea Morada en la avenida 6 de Marzo con la zona de Ventilla. La línea Morada es la tercera que conecta la sede de Gobierno con la urbe alteña. Se estrenó hace una semana y una de sus características es que se encuentra a cinco minutos del aeropuerto.