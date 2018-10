Vecinos verifican que Misicuni desecha agua pese a uso en el riego



06/10/2018 - 08:07:36

Los Tiempos.- Vecinos, asambleístas e investigadores verificaron ayer que sólo 300 de los 1.600 litros por segundo (l/s) que desfoga Misicuni desde hace dos semanas para evitar el colapso de la represa del complejo se aprovechan para riego. En tanto, 1.300 están siendo desechados al el río Chijllawiri, que se conecta con el río Rocha.



El olor es insoportable y el agua del río Rocha completamente negra, como ya es habitual. Ése es el panorama en la zona de Esquilán Grande, en Colcapirhua. Sin embargo, cuando se llega a la intersección con el Chijllawiri, la situación cambia.



Este río tiene agua mucho más limpia, pues es donde se desfogan el líquido de Misicuni. Entonces, una vez que conecta con el Rocha el agua es un poco más clara y continúa su curso por Quillacollo.



Dirigentes de Control Social de Cercado fueron ayer hasta el lugar para verificar lo que se vino denunciando en días pasados. El hecho generó alarma, pues quienes viven al sur de la ciudad lamentan que se deseche tanta agua.



“Hemos podido ver que el agua está siendo desperdiciada por falta de coordinación. Nosotros quisiéramos que este líquido se colecte con los vecinos de la zona sur. Esto se ha visto que es factible con cisternas, como ocurrió en los Juegos Suramericanos”, manifestó el presidente del Control Social, César Navarro.



En la inspección también se encontraba el investigador Fernando Salazar, quien observó que esta situación se podría aprovechar de manera positiva. Aseguró que esto es por la falta de planificación.



“Es momento de que esta acción no planificada se conecte con los sistemas tradicionales de riego de la zona. Se podría beneficiar a todos estos agricultores que actualmente riegan sus tierras con agua del río Rocha que está completamente contaminada. De este modo, se podría potenciar la actividad agraria de Cochabamba, hacer florecer toda esta zona y purificarla”, manifestó Salazar.



Siguió: “Es importante que se planifique de modo que se pueda llevar agua subvencionada a la zona sur y cueste 30 por ciento menos para la gente”. En tanto, los vecinos aseguraron que solicitarán una reunión a las autoridades.



“Lo que vamos a hacer es convocar a una reunión de coordinación a Misicuni, Semapa, la Alcaldía y la Gobernación, la próxima semana. De este modo, tener acciones en beneficio de toda la población. Por mucho que sea necesario desfogar el agua, ésta no es la forma. Todo esto se podría estar haciendo de manera más coordinada”, agregó.



Miembros del Control Social lamentaron que no se piense en los pobladores de la zona sur, que deben seguir recibiendo agua de cisternas a altos costos para tener el líquido.



Poco antes de que finalice la inspección, se presentaron técnicos de Misicuni, quienes señalaron que desde julio se coordinó con los regantes. Agregaron que hasta días atrás se aprovechaban 1.000 l/s.



Sin embargo, se tuvo un problema con el canal y, dada la cantidad de agua, tuvieron que arreglar esto antes para que el caudal sea aprovechado por los regantes.