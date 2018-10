Sosa dice que SPT buscará Alcaldía de Porongo, en medio del conflicto



06/10/2018 - 08:06:19

El Deber.- Pese al pedido de diálogo hecho por el Comité pro Santa Cruz, el conflicto con el municipio de Porongo ‘sube de tono’ con el ingrediente político. La presidenta del Concejo Municipal cruceño, Angélica Sosa, criticó ayer la gestión del alcalde Julio César Carrillo y anunció que la Agrupación Santa Cruz Para Todos (SPT) buscará la Alcaldía de Porongo para replicar el modelo de Percy en el municipio vecino.



El burgomaestre Carrillo, de Demócratas, respondió que Sosa “peló capucha”, pues siempre le quiso dar un tinte político al tema de los puentes, y le pidió tomar en cuenta que el pueblo le puede dar un voto castigo por actuar políticamente en un asunto netamente social.



La presidenta del Concejo y también de SPT reiteró que Porongo es un municipio con falencias en sus servicios básicos y que la medida que encabeza el alcalde Carrillo, desde hace seis días por el puente Bicentenario y Urubó Village (ambos por la zona del cuarto anillo), es política.



“Aquí las cosas tienen nombre y apellido: política e intereses particulares y lo que nosotros debemos hacer es velar por el bien común. Santa Cruz Para Todos pondrá, cuando corresponda, su casa de campaña y pondrá un candidato a alcalde de Porongo para que copie el ejemplo de Percy Fernández; que dote de escuelas, hospitales y servicios porque eso es lo que debe hacer una autoridad. Cuando llegue la época de campaña vamos a tener nuestro candidato a alcalde de Porongo y estamos seguros que haciendo un plan de gobierno, el próximo alcalde será de Santa Cruz para Todos”, expresó Sosa.



“Ya peló capucha”, respondió Carrillo, agregando que “las cosas políticas son en campaña”. “Si quiere poner un candidato, que lo ponga. Veremos cómo reacciona el pueblo porongueño y el cruceño en las urnas, le pueden dar el voto castigo. En todo este tiempo he sentido el apoyo de los municipios. Somos 55 municipios provincianos, que no se olvide de eso la arquitecta (Sosa) y que el pueblo de Santa Cruz también apoya nuestro pedido. Nosotros hemos dejado el color político para luchar por una necesidad que es por la vida, el progreso y el desarrollo”, agregó Carrillo, que hoy cumple su sexto día de huelga de hambre, en la plaza 24 de Septiembre.



Sosa le pidió, además, al gobernador Rubén Costas y al secretario general, Roly Aguilera, que como líderes de Demócratas le hablen a Carrillo para que no haga política.



Al respecto, Aguilera pidió no buscar “pelos en la leche” y descartó que el tema sea político. “Creo que la presidenta del Concejo busca que esto tenga un tinte político”, expresó.



Para Aguilera, existe un problema de movilidad urbana porque la capacidad del puente Mario Foianini ya ha sido sobrepasada y hay que buscar soluciones. Dijo que la Gobernación trabaja en eso, al hacer las gestiones para construir el Puente Metropolitano.



Comité llama al diálogo



Ayer, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Cuéllar, hizo conocer su buena intención de ofrecerse como mediador en el conflicto entre ambos municipios. Ofreció las instalaciones del ente cívico para que sea el lugar en el que las autoridades de ambas partes se puedan sentar para buscar una solución a este problema que se ha visto agravado en los últimos días.



No obstante, lejos de que haya un acercamiento, ambos municipios endurecieron sus posiciones. Porongo lo hizo masificando su piquete de huelga de hambre, que sumó 16 ayunadores y ahora son más de 30, y bloqueando por algunas horas Parques y Jardines.



Por su parte, la Alcaldía cruceña, a través de la presidenta del Concejo, reiteró que “el puente Bicentenario no va”. Asimismo, vecinos bloquearon por algunos minutos el acceso al puente Mario Foianini, lo que generó congestionamiento vehicular.