Santa Cruz: Suman los huelguistas y aumenta la tensión entre autoridades por los puentes



06/10/2018 - 08:04:54

El Día.- En el quinto día de huelga de hambre que realizan autoridades, vecinos y comunarios de Porongo, en la plaza 24 de Septiembre, demandando que el alcalde cruceños, Percy Fernández, firme el convenio para la construcción de los puentes Bicentenario y Urubó Village, los manifestantes armaron otro toldo debido a la masificación de los huelguistas. Julio César Carrillo, alcalde porongueño, informó que si bien sufrieron tres bajas, hasta ayer en la noche la cifra iba a aumentar a 35.



Por su parte Angélica Sosa, presidenta del Concejo municipal cruceño, dijo que el puente Bicentenario "no se acepta" porque vendría a perjudicar el equilibrio ecológico, ya que se deforestaría por lo menos 3.000 árboles y descompondría una llanura de inundación, provocando el desequilibrio en uno de los pulmones de la ciudad.



Alcaldía insiste en puente por el 6to anillo. Sosa agregó que se ha aprobado la construcción de un puente que interconecte la capital cruceña con Porongo, desde el 6to anillo, "para su población y preste servicio alcalde de Porongo, y deje de hacer mala política", dijo.



También dijo que las autoridades departamentales deben dejar de respaldar las medidas de los porongueños y añadió que se sostuvo una reunión con el secretario de la Gobernación, Roly Aguilera, donde acordaron que el puente Metropolitano, que es paralelo al puente Mario Foianini, sería la solución al problema.



Por ello Sosa pidió ser serios con Santa Cruz. "Le pido al gobernador que diga la verdad y por qué ahora ese puente paralelo no es la solución", expresó la edil.



Añadió que el alcalde Carrillo debe trabajar con el gobernador Costas en el mismo.



Recordó que este puente, que obedece a una ley departamental, ayudaría a solucionar las necesidades del municipio porongueño, "que es lo que se le dijo al alcalde Percy Fernández y al Concejo Municipal, entonces en ese sentido se le dio la anuencia", recordó la autoridad.



Gobernación responde. En tanto, Roly Aguilera recordó que ya se ha licitado el diseño del puente Metropolitano y por ello dentro del POA 2019 del gobierno departamental, está contemplada su ejecución. "Nosotros hemos respaldado, plenamente, que hay que buscar soluciones a una problemática que existe y se requieren mayores puentes", dijo la autoridad.



Toma temporal de Parques y Jardines. Ayer cerca al mediodía, un grupo de vecinos de Porongo rodeó las instalaciones de la Secretaría Municipal de Parques y Jardines como medida de protesta. "La Alcaldía de Santa Cruz no nos quiere escuchar con respecto a nuestra necesidad de contar con los puentes, y nos ponen mil y una mentiras, como que vamos a dañar el Cordón Ecológico, siendo que ya existen viviendas en esa zona", dijo Margoth Justiniano, concejal de Porongo.



Además dijo que este tipo de medidas temporales, serán realizadas a diario hasta que las autoridades municipales cruceñas firmen el convenio para la construcción del puente Bicentenario.



Por su parte, en la plaza 24 de Septiembre, un grupo de pobladores de Porongo habilitaron como 10 libros, que tienen como objetivo recolectar firmas de personas que están a favor de la construcción de esta infraestructura. Una de las encargadas de administrar los mismos contó que varios de los firmantes se identificaron como vivientes en la capital cruceña, y que tienen dificultad en trasladarse a Porongo, debido a la congestión del tramo actual.



Cívicos ofrecen mediar en el conflicto. Finalmente Fernando Cuéllar, presidente del Comité pro Santa Cruz, ofreció sus instalaciones para encontrar una solución al conflicto. "Considerando la suma importancia de llegar a un entendimiento que beneficie a la población de ambos municipios, vemos necesaria la participación de la sociedad civil como ente facilitador de diálogo y encuentro entre ambos gobiernos autónomos municipales", indicó.



Además pidió a Carrillo que depongan la huelga de hambre, teniendo en cuenta que esta extrema medida puede poner en riesgo sus vidas.



Luego de esto le entregó una carta en la cual lo invitaba al diálogo e informó que una misiva similar le será entregada al burgomaestre cruceño.