Mallku: Achacachi no permitió inscripciones del MAS

06/10/2018 - 07:59:22

Página Siete.- Felipe Quispe El Mallku aseguró que en el municipio de Achacachi, donde es dirigente, no se permitió al Movimiento Al Socialismo (MAS) inscribir nuevos militantes rumbo a las próximas elecciones.



“Nosotros estamos siempre firmes. Por ejemplo, en Achacachi los han reprimido (a los masistas), no les dejamos ni siquiera registrar a sus militantes”, manifestó Quispe en contacto con diferentes medios de comunicación.



Agregó que tampoco permitirán el ingreso de otros partidos u organizaciones políticas porque la gente de Achacachi aún mantiene la rabia y el dolor por los hechos de 2017.



En febrero de ese año los pobladores de Achacachi protagonizaron una serie de protestas en demanda de la renuncia del alcalde del MAS, Édgar Ramos, que fue acusado de presuntos actos de corrupción.



Luego, los impulsores de las protestas fueron procesados e incluso detenidos y hasta el momento, según El Mallku, el municipio continúa abandonado.



“En Achacachi, desde hace más de un año, estamos viviendo sin alcalde, sin policías, ni jueces, (es decir) estamos sin ningún tipo de autoridad estatal, pero creo que es mejor vivir así porque tampoco hay ladrones”, apuntó.



Incluso, a mediados de junio los pobladores de Achacachi enterados de que el presidente Evo Morales iba a llegar al lugar realizaron un paro cívico de 24 horas, con bloqueo de caminos, para exigir la destitución del alcalde Édgar Ramos, que desde febrero de 2017 no regresa a la zona. El burgomaestre gobierna desde instalaciones desconocidas, ya que el inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Achacachi se encuentra abandonado.



En esa oportunidad, el dirigente vecinal Roberto de la Cruz manifestó ante los medios de comunicación que en la zona del conflicto edil seguirá existiendo rechazo al presidente Evo Morales y su gobierno.