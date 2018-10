Campo Incahuasi, recursos adicionales para 2020



06/10/2018 - 07:48:59

El Día.- El pasado 19 de septiembre, el presidente Evo Morales anunció la ampliación de la planta de producción de gas de Incahuasi, asegurando que los recursos que percibiría Santa Cruz se incrementarían significativamente. De acuerdo a las autoridades departamentales esto es una falsa expectativa y show político, ya que el departamento recién el año 2020 podría percibir estos recursos según el incremento de producción.



La producción no ha incrementado. El secretario de Hidrocarburos, Minas y Energía de la Gobernación, Herland Soliz, indicó que desde el anuncio del primer mandatario de Bolivia, la producción se ha mantenido en 8 MMmcd, lo que significa que al no haber incremento de producción, no hay incremento en la renta petrolera que reciben todas las instituciones públicas. “El mes pasado el Gobierno nacional anunció el incremento de la producción de la planta del Incahuasi, generando falsas expectativas en los ingresos económicos que percibirá el departamento durante la gestión de Evo Morales”, expresó.



”Esta ampliación de Incahuasi, recién tendremos frutos en el año 2020”, enfatizó la autoridad. En tal sentido, exigió que los entes técnicos como YPFB y ANH informen al pueblo boliviano sobre cuándo se comenzarán a percibir los ingresos generados por el incremento de la producción en el Incahuasi. Del mismo modo, instó al Colegio de Ingenieros Petroleros a emitir su criterio técnico en el tema.



Tarija protesta por confiscación de regalías e IDH. Las instituciones y el Comité Cívico de Tarija paralizaron actividades por 24 horas la jornada de ayer en protesta a la disposición del Gobierno nacional de confiscar los recursos adicionales provenientes de las regalías y del Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), por el aumento del barril del petróleo, a la Gobernación del departamento. Además, exigen al Gobierno un informe detallado de por qué se incrementó solo un 15% de los ingresos adicionales.



El secretario de Hidrocarburos de la Gobernación, Freddy Castrillo, explicó que el precio del barril de petróleo aumentó un 49% como promedio en la gestión 2018 y los recursos adicionales deberían subir en proporción a ese porcentaje. “Lamentamos que el Gobierno nacional tenga este tipo de actitudes y nosotros vamos a exigir que esos recursos lleguen a la Gobernación tal como lo expresa la Constitución Política del Estado (CPE)”, dijo.



Castrillo anticipó que no recibirán respuesta del Gobierno nacional sobre una “explicación de estas cifras”. “Lo puedo anunciar en este momento, no lo van a explicar, no lo van a debatir ni darán explicaciones a las autoridades departamentales. Estamos pidiendo explicaciones desde hace meses”, manifestó.