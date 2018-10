Telefónicas entran en una guerra de ofertas para retener y atraer clientes



Los Tiempos.- Megapaquetes, cargas dobles y WhatsApp ilimitado son algunas de las ofertas con las que las empresas de telefonía móvil invaden las casillas de mensajes de los celulares de sus clientes. La competencia comercial inició el pasado lunes para retener y atraer clientes, tras entrar en vigencia la portabilidad numérica.



“Desde hoy tu bolsa favorita de Bs 2 tiene 70 MB (megabit) más WhatsApp ilimitado y a partir de mañana disfruta de tu doble carga! Conéctate a la velocidad de Viva!”, indica uno de los mensajes de esa empresa de telefonía.



Esta misma empresa, a través de sus redes sociales, realiza los siguientes anuncios: “¿Para qué elegir uno si puedes tener los dos? Desde mañana disfrutas: doble carga y desde hoy de bolsas con más megas más Whatsapp Ilimitado”



Por otra parte, Entel que sólo en los dos primeros días recibió más de mil solicitudes de portabilidad, lanza mensajes para atraer a más clientes. “Al unirte a la familia Entel accedes a la mayor cobertura en el país, a la calidad en nuestros servicios, mantienes tu antigüedad y ahora recibes 1000MB ¡No lo olvides...hay cambios que te pueden hacer muy feliz!”, indica el comunicado.



Sumada a esa campaña, días previos a la puesta en marcha de la portabilidad numérica, Entel ofreció, a través de mensajes a sus usuarios, lo siguiente: “Incrementamos tu recarga con megas. Por recargas de Bs 10, Bs 15, Bs 30, Bs 50 o Bs 100 te regalamos 120MB, 225MB, 540MB, 1500MB o 4500MB, respectivamente”.



Por su parte, Tigo recordó a sus usuarios todos los beneficios que la empresa les brinda. “¿Quieres comprarte una aplicación para tu Smartphone? Con Tigo Money es facilísimo. Ingresa a www.supertarjetas.com y elige pagar con Tigo Money”, señala un mensaje de texto de la telefónica.



Mientras tanto, la página de Facebook de esta empresa señala que: “En Tigo continúa disfrutando de elige tú día Doble Carga. Y el día de doble carga compra más megas”.



La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) reiteró que la portabilidad numérica es una funcionalidad que permite a los usuarios conservar su número telefónico al cambiar de compañía, con el objetivo de fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores del servicio.







DATOS



En Bolivia existen más de 11,5 millones de líneas. En la actualidad existen más de 11,5 millones de líneas de telefonía celular a nivel nacional, las mismas que podrán beneficiarse con este nuevo servicio.



Está vigente el nuevo servicio de portabilidad. Desde el 1 de octubre, los usuarios de telefonía móvil pueden cambiar de operador sin cambiar su número telefónico en el proceso de implementación de la portabilidad numérica, que se había anunciado un año atrás. La ATT y las tres empresas de telefonía móvil impulsan el nuevo servicio.







REDES SOCIALES



"Antes dos lucas (me duraban) todo el día, ahora cinco bolivianos todo el día. Mi gasto es más en megas que mi sueldo". Rosalío Ramos Antonio. Usuario de Facebook



"Sería ideal que otras empresas más entren al mercado de telefonía celular, seguimos atrasados en muchas más ventajas que podrían tener los usuarios". Martin Marevik Suarez. Usuario de Facebook



"Yo me quedo con mi empresa, es igual que todas, pero ni nodo hasta que llegue (otra empresa) y ofrezca mejores servicios". Daniel. Usuario de Facebook



"Mi experiencia es que seguimos con el internet más caro de la región cualquiera que sea la (empresa) telefónica". Patricia Andrade. Usuaria de Facebook



"Mi empresa era lo mejor a un inicio. Sin embargo, se conformaron con la fama y no mejoraron sus promociones. Se dejaron ganar con las otras empresas". Alberto Fernández. Usuario de Facebook







USUARIOS DEBEN CUMPLIR CON CINCO REQUISITOS



Según el portal web de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), el usuario debe ser el titular de la cuenta que posee el número a portar, tener cédula de identidad vigente, llenar el formulario de solicitud, escoger la modalidad del servicio (prepago o pospago) y adecuarse a los requisitos adicionales si es pospago.



Otras condicionantes agregan que el usuario deberá haber consumido sus minutos y megas disponibles con su operador actual porque con la portación numérica terminará su relación contractual. Otra disposición que se debe cumplir es que el número a ser portado debe tener una antigüedad de 60 días, desde la activación en el operador inicial.



El cambio no tiene ningún costo adicional para el usuario hasta la tercera vez, sin embargo, desde la cuarta ocasión tendrá un costo “a determinarse”. La duración del trámite difiere en función a la modalidad. Si es una línea prepago, no debe durar más que la presentación de documentación.