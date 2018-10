Advierten una invasión de remedios naturales sin registro



06/10/2018 - 07:42:41

El País.- Los productos de procedencia china, peruana e incluso nacional inundan el mercado y no suelen tener el registro sanitario otorgado por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), aunque sí del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag.



La jefa de Farmacias del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Tarija, Dora Cáceres, apuntó que muchos de esos productos naturales no tienen registro sanitario porque sus vendedores y los compradores asumen que no es necesario porque es natural, sin embargo, desde hace cuatro años deberían tenerlo.



Importados



Además, especialmente los importados, sostuvo que han rebasado la capacidad de control del área de medicina tradicional del Servicio Departamental de Salud (Sedes) porque sólo una persona trabaja en esa dependencia. Por otra parte, también se trata de la cultura de la gente, que deposita sus expectativas en este tipo de productos.



Otra debilidad que observa, y lo considera un problema serio, son aquellos que son promocionados como medicamentos sin serlo, publicitan que curan las enfermedades, tiene el registro del Senasag, pero no de la Agemed, entonces no existe claridad sobre el rubro al cual pertenece. “Pienso personalmente que cuando el producto lleva una forma farmacéutica como una capsula, una tableta, un jarabe o un colirio ya ingresa en lo farmacéutico, si bien la concentración no lo hiciere un producto terapéutico, pero ya es una inducción hacia la población para que crea que es un medicamento, cuando no lo es”, apuntó.



Gracias a la autorización que otorga el Senasag a este tipo de productos, en las calles y supermercados hay cualquier cantidad de vitaminas, energéticos e incluso anabólicos en los gimnasios, de alguna manera son legales, pero el tema debería ser manejado con más precaución.



Apuntó que la Agemed, dependiente del Ministerio de Salud, debería ser la instancia que también les otorgue el registro sanitario porque de alguna manera ejerce un control más riguroso, constantemente se realizan los análisis en sus laboratorios y cada dos meses elaboran un alista de medicamentos que tienen autorización para su consumo “porque la gente accede a ellos sin ningún tipo de información al respecto”.



“La Agemed tiene a su cargo el laboratorio de control de calidad y revisa paulatinamente los medicamentos, si observan algo solicitan su retiro. Es así que en el transcurso del año nos enviaron un alista de seis productos con determinados números de lote que no cumplen con las condiciones, entonces las empresas farmacéuticas están obligadas a retirarlos y eso debería pasar con estos productos que no cumplen con alguna condición”, argumentó.



Cáceres recomendó coordinar acciones entre los ministerios de los que depende el Senasag y la Agemed, porque “son como legales, pero no son medicamentos propiamente dichos y deberían pasar al control del Ministerio de Salud”.



Atribuciones y fines del Senasag en el país



El Senasag es una entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras cuyo fin es proteger la condición sanitaria y productiva en materia agropecuaria, forestal y la inocuidad alimentaria. Sus funciones son: La protección sanitaria del patrimonio agropecuario y forestal, la certificación de la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria de productos de consumo, de exportación e importación. La acreditación a personas, naturales o jurídica, idóneas para la prestación de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.



La acreditación a personas, naturales o jurídica, idóneas para la prestación de servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. El control, prevención y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales. El control y garantía de la inocuidad de los alimentos, en los tramos productivos y de procesamientos que correspondan al sector agropecuario.



Además, del control de insumos utilizados para la producción agropecuaria, agroindustrial y forestal. Declarar emergencia pública en asuntos de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria.