Mesa define hoy su candidatura y el MAS lo llama novelero y débil



06/10/2018 - 06:59:27

Los Tiempos.- Hoy se define. Tras varias idas, venidas y aclaraciones, el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, definirá su futuro político y su consiguiente candidatura en un mensaje al país previsto a las 11:00.



Ayer, Carlos Alarcón, abogado y asesor de Mesa, movió el escenario político con el anuncio de que el vocero había confirmado su candidatura, a esto se sumó que el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) afirmó que el expresidente ya había aceptado una invitación para liderar su lista. Sin embargo, el mismo Mesa, a través de su cuenta de Twitter, alargó la incertidumbre y afirmó que hoy dará a conocer su respuesta.



“El único que acepta o no una invitación es el invitado. Mi respuesta a la invitación del FRI la haré conocer mañana (por hoy) a las 11 a. m.”, señaló Mesa, anoche.



Sin embargo, en horas de la tarde, su principal asesor, el abogado Alarcón, encendió las alarmas del escenario político cuando, tras una reunión con el FRI, aseguró que Mesa sí iba. “Sí va a ser candidato”, dijo al portal Urgente.bo.



El jurista incluso dio detalles a otro medio, en el que declaró que “es candidato a la primaria por el FRI y ahora todavía no ha cerrado el plazo para las alianzas con plataformas ciudadanas y con otros partidos políticos”.



Paralelamente, el dirigente del FRI, Walter Villagra, aseveró que Mesa ya había aceptado su candidatura y que, incluso, se le permitiría decidir a su acompañante de fórmula.



“Hemos invitado como candidato al expresidente Mesa. Él ya aceptó”, dijo, a tiempo de señalar que el congreso nacional del partido tomó esa determinación.



Reveló que el diálogo con Mesa lleva alrededor de un mes, pero el exmandatario estaba concentrado en el fallo de la Corte de La Haya, por lo cual se postergó el final de las conversiones para estos días.



Sin embargo, Mesa, siempre a través de Twitter, afirmó que recibió la invitación del FRI y que respondería “las próximas horas”. Luego, en otra publicación, aclaró que daría su determinación final hoy a las 11:00.



“Estamos casi seguros que esto va a ser así, pero dejamos en manos de él para que él sea quien informe de las características de esta postulación y vayamos indudablemente con las esperanza de que él se convierta en presidente”, dijo Villagra en entrevista con Erbol.



El jueves, a través de un video en YouTube, Mesa afirmó, tras el fallo adverso de La Haya respecto a la demanda marítima, que se necesita “nuevos escenarios y nuevas personas” para encarar las nuevas etapas con Chile. El MAS acusó al vocero de la demanda de hacer “cálculos” políticos y de “bajarse” del equipo marítimo cuando aún hay trabajo por hacer.



Sin embargo, Mesa no sólo recibió la invitación del FRI para las presidenciales. Según se supo, Sol.Bo y Demócratas también enviaron cartas al expresidente, invitándolo a liderar sus listas para las elecciones primarias.



El dirigente de Demócratas, Vladimir Peña, aseguró que esta tienda política conversará con el FRI, que postularía a Mesa, y también con partidos como Unidad Nacional, Sol.Bo y todas las organizaciones políticas para formar un frente de unidad.



DECLARACIONES



"El candidato ‘completamente confirmado’ (en referencia a Carlos Mesa) nos salió novelero". Gabriela Montaño. Presidenta de la Cámara de Diputados (MAS)



"Vamos a conversar con el FRI, con su líder Carlos Mesa, en los próximos días, si esto es una posibilidad en el escenario, así como son Sol.Bo, Unidad Nacional (y) otras organizaciones políticas". Vladimir Peña. Demócratas







MAS ASEGURA QUE MESA “CALCULA” LO QUE LE CONVIENE



Las reacciones desde el oficialismo, tras la posible candidatura de Carlos Mesa, fueron contundentes. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que el vocero de la demanda marítima es todo un “novelero”.



“El candidato ‘completamente confirmado’ nos salió novelero”, aseveró en su cuenta de Twitter, en referencia a la confirmación que hizo el abogado Carlos Alarcón sobre la candidatura de Mesa, y que al final se dejó en suspenso.



En la misma línea, la ministra de Comunicación, Gisela López, aseguró que el expresidente, “a su estilo”, va calculando “lo que le conviene”.



“A su estilo, tibio, Mesa, que mantuvo silencio desde el 1 de octubre (posfallo), ahora desliza que en (el) caso marítimo hay que volcar la página, pero ‘con nuevas personas’. Siempre midiendo y calculando qué le conviene políticamente; nunca pensando en la Patria ni en el pueblo”, escribió López.



En la misma línea, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que Mesa no es un candidato fuerte y dio la bienvenida a su postulación.



“Es sorpresivo, como que el expresidente Mesa de alguna manera siempre ha estado presente en el escenario político, si bien no era muy claro si existía una posibilidad, y si se ha concretado, bienvenido por la democracia y por el escenario electoral, aunque todavía está lejano. Pero aquí el único candidato fuerte es Evo Morales, por eso no quieren que candidatee, los demás no”, aseveró a PAT.