Ley de primarias con dos acciones en contra



06/10/2018 - 06:57:55

El Día.- La nueva ley de Organizaciones Políticas que establece las elecciones primarias para enero, enfrenta dos acciones en su contra.



La primera fue interpuesta para resolverse ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la segunda ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).



La nueva norma fue cuestionada y a su vez rechazada desde que se hizo público el documento. Esta posición general en la oposición y plataformas ciudadanas generó malestar en el país.



Vocales en la mira. Los Demócratas fueron los primeros en presentar una acción ante el TSE para que este revise en específico el reglamento de la Ley de Organizaciones Políticas.



En el recurso extraordinario de revisión, piden la modificación del reglamento, argumentando su desacuerdo con lo establecido en las impugnaciones.



Vladimir Peña, representante de Demócratas, pidió a los vocales del TSE resolver ese recurso en una audiencia pública. "No puede ser que se trate la democracia a puerta cerrada, nosotros vamos a ir a defender en audiencia nuestro recurso. Esperamos que se corrija este temeroso accionar del Órgano Electoral, por eso queremos una audiencia pública para escuchar los argumentos de los vocales", manifestó.



Asegura que la existencia de disidencia, genera esperanza en la oposición para poder lograr que el TSE cumpla su función apegado en las normas vigentes. "Sabemos que este reglamento fue aprobado con 4 votos contra 3, pero ahora hay una renuncia y quedan tres disidencias y eso nos genera una pequeña esperanza de que haya ciudadanos que estén de lado de la democracia y no del Gobierno", subrayó.



Acción judicial. El segundo recurso de Acción Abstracta de Inconstitucional, se presentó ayer, pero ante el TCP en manos del diputado Rafael Quispe, para declarar inconstitucional la Ley de Organizaciones Políticas.



Según Quispe, la reglamentación de la cuestionada ley es discriminatoria porque no permite la participación de pueblos indígenas en procesos electorales, y "solamente los nuevos partidos pueden participar".



Señaló que los pueblos indígenas están restringidos de participar en las elecciones presidenciales con un candidato propio, es decir, deben ser militantes de un partido político, según establece la nueva Ley de Organizaciones Políticas.



Sin embargo, la propuesta inicial del Órgano Electoral determinaba que las organizaciones de pueblos indígenas podían participar de los procesos electorales y podían elegir a sus representantes o candidatos en base a sus procedimientos. No había ninguna limitación para su participación en esta forma democrática.



La representación democrática indígena estaba reconocida en la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que fue promulgada el 7 de julio de 2004, durante el Gobierno de Carlos Mesa, la misma que queda abrogada con la puesta en vigencia de esta nueva norma.



El recurso de Acción Abstracta de Inconstitucionalidad es un mecanismo legal para reclamar normas que se considera que van en contra de la Constitución Política.



Movilizaciones. En tanto, las plataformas y colectivos ciudadanas que defienden el 21F, empiezan a organizarse para protestar en contra de las elecciones primarias de enero próximo.



Fernando Cuéllar, presidente del Comité Cívico cruceño, confirmó que en esta jornada se reunirán los cívicos de los 9 departamentos del país para coordinar las manifestaciones en defensa del 21F y en contra de la nueva norma, el 10 de octubre, fecha en que se recuerda el Día de la Democracia en Bolivia.



Pidió al TSE aferrarse a las normas y cumplir con lo que establece la Constitución. "Esperamos una posición clara, amparada en la ley y respetando el 21F, no queremos respuestas ambivalentes, hoy queremos escuchar del órgano electoral una posición firme. El pueblo está en las calles, porque las autoridades se olvidaron de cumplir la ley y mientras no tengamos una posición clara, vamos a seguir marchando y movilizándonos", precisó.



Respaldo. Por otro lado, desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), los militantes y autoridades de este partido político, también confirmaron que se movilizarán el mismo 10 de octubre a nivel nacional.



El gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, informó que esa fecha el presidente Evo Morales participará de la marcha y concentración masista en esa región. "Nuestro hermano presidente va a estar en Sucre, recordando el día de la democracia, debemos estar en las calles atentos a cualquier ataque del imperialismo", dijo al momento de convocar a las organizaciones sociales a marchar.