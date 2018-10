Fiscal General no demostró culpabilidad de Fernández

El Diario.- El legislador opositor Amilcar Barral opinó, ayer, que el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, no demostró ante la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados la culpabilidad del médico Jhiery Fernández en el marco de la imputación por violación a un bebé en el año 2014.



El Fiscal fue citado a declarar ante la Asamblea Legislativa, luego que el caso tomó un viraje después que salió una sentencia con 20 años de reclusión a un ciudadano, sin existir prueba científica.



La autoridad, en una de sus últimas actividades en el cargo, resolvió apartar del caso a los fiscales y también increpó verbalmente al periodista Carlos Quisbert cuando ingresaba a brindar su declaración.



“He tomado la decisión de que sean tres los nuevos fiscales, uno superior desde la Fiscalía General y dos aquí en La Paz, para que puedan llevar adelante este caso. Se trata de decisiones que he tomado sobre la base del informe de la comisión que envié de Sucre”, aseveró.



Guerrero aclaró que hubo tres comisiones desde el inicio de la investigación; una primera conformada por cuatro fiscales; una segunda por cuatro y, en la última etapa del juicio oral participaron sólo dos: Susana Boyán y Ramiro Jarandilla, sobre quienes pesan serias acusaciones.