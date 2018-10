La conmovedora visita de Hanna Jaff a un CRIT



05/10/2018 - 17:02:27

QUIEN.- La vena altruista le viene de sus padres. Por eso Hanna Jaff ha conocido de cerca la situación de inmigrantes y refugiados en México y el mundo.



“Mi familia siempre ha sido muy humanitaria, por el lado de mi mamá hemos apoyado migrantes, por el lado de mi papá, a refugiados porque en su religión musulmana parte de los pilares es ayudar a la gente. Desde muy chica me llevaba a campos de refugiados a ayudar, a donar. Fue en Irak y ayudamos a refugiados sirios y en México lo hacemos en las casas migrantes, en la frontera o donde hace parada el tren La Bestia”.



Hanna dice que es en esos lugares donde ha donado los libros que la Fundación Jaff realiza para aprender inglés. “Pero en este caso yo quise acercarme al CRIT, que nada que ver porque mi causa es hacia los migrantes pero fue una experiencia muy emotiva, muy bonita”.





Este verano, Hanna fue al CRIT del Estado de México para convivir con niños con discapacidad y platicó con los padres de ellos sobre cómo se han sentido, cómo han vivido la situación de su hijo o hija.



“Yo hice este libro a los niños, es un manual básico para aprender inglés. Ellos estaban muy contentos y les enseñamos unas palabritas, fue un día muy bonito, muy emotivo para todos”, cuenta la psicóloga.



Desde 2013 que la Fundación Jaff trabaja y tiene sedes en 18 estados de la República. Hanna tiene un rol importante en ella: “Principalmente hago campañas pero también soy conferencista porque no nada más dejando donativos se ayuda, a veces un mensaje puede dejar más impacto que un donativo”.



Hanna dice que he dado conferencias en aproximadamente 70 universidades, “donde yo he dado mi experiencia en conocimiento de la importancia de aprender inglés, y casi siempre cuando damos una conferencia donamos libros también. Mucha gente deja el libro en su casa, por eso el mensaje es lo que impacta”.



En este trabajo por la fundación, su visita al CRIT le dejó algo especial y divertido, nos cuenta: “Fue muy lindo que una de las niñas me "amenazó" con que si no le daba un libro no me iba a cantar y que ella lo hace muy bonito. Me recordó mi infancia porque yo siempre amenazaba con eso si no me regalaban un juguete o lo que quería, me enojaba y ya no quería cantar. Me da risa porque me identifiqué con esa niña. Obviamente le iba a dar el libro”, ríe.



¿Qué mensaje les diste a los niños y padres del CRIT?

Yo estudié psicología infantil entonces principalmente fui a aprender de ellos porque yo no puedo hablar de algo que no he vivido (la discapacidad).



Hanna dice que en la campaña We Are One, de la Fundación Jaff, incluyen temas como la discapacidad, sí, pero también la discriminación y el bullying. “Entonces hablé de eso pero no pude tocar a fondo los temas que todos ellos han vivido porque yo no he tenido un acercamiento para poder hacerlo, así que me enseñaron más de lo que yo les haya podido enseñar a ellos, fui a escucharlos”, concluye.