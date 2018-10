¿Romance en puerta? Ella es la supuesta nueva conquista de Brad Pitt



05/10/2018 - 16:59:19

Quien.- Desde que se separó de Angelina Jolie, Brad Pitt se ha vuelto en el soltero más codiciado de Hollywood. De hecho, últimamente se le han adjudicado varias relaciones, incluidas la profesora del MIT, Neri Oxman y Sienna Miller. Y por lo que vemos, la siguiente en la lista es, Sat Hari Khalsa, sanadora espiritual y diseñadora de joyas. Daily Mail asegura que el actor de 54 años y Khlasa fueron vistos platicando y riendo toda la noche en el beneficio anual y en la subasta de arte del Conservatorio de Música Silverlake.





El anfitrión de la gala fue el bajista de Red Hot Chili Peppers, Flea, que es un amigo cercano de Brad. De hecho, se dice que el mismo músico fue quien los presentó.



La vida da muchas vueltas, y la joyera es tan famosa, que sus accesorios fueron alguna vez usados por las ex de Pitt, Angelina Jolie y Jennifer Aniston.





Como en toda historia hay dos versiones, por lo que hay personas que afirman que esta pareja no tiene ningún tipo de relación y que ni siquiera fueron juntos al evento.



Es importante decir que además del intérprete de "Joe Black" y su supuesta novia, también asistieron otras personalidades como el líder de los Chili Peppers, Anthony Kiedis, Rashida Jones y Marc Maron, mientras que Lindsey Buckingham y Kd Lang realizaron un pequeño concierto para amenizar la fiesta.



En cuanto a su trabajo, no olvidemos que Brad Pitt está filmando Once Upon A Time In Hollywood, de Quentin Tarantino, junto a Leonardo DiCaprio.