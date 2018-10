El inesperado accidente de Martha Higareda que arrancó carcajadas



05/10/2018 - 16:52:09

Quien.- Martha Higareda estaba cantando frente a la cámara cuando tuvo un pequeño accidente. La actriz de 35 años estaba bailando al ritmo de la canción "I"m A Mess" de Bebe Rexha cuando perdió el control y se golpeó contra la puerta de lo que parece, era un baño. Pero Higareda decidió reírse de ella misma y compartió este video personal con sus followers en Instagram.



"Porfa véanlo hasta el final ... Y cuando piensas que todo va a estar Ok... termina estando mejor que nunca." escribió la protagonista de No Manches Frida (2016) en la descripción del video que subió a Instagram. Ya que todo iba bien mientras cantaba, hasta que se lastimó la cabeza.



Los fans de la actriz no dejaron de reaccionar en los comentarios. Algunos se identificaron con lo que le pasó a Martha, otros se preocuparon por la actriz y muchos soltaron la carcajada.

Por su parte, Higareda estrenará No Manches Frida 2 en 2019, así como Todos Caen.