Ante rumores de nueva infidelidad, Khloé Kardashian envía mensaje, ¿a sí misma?



05/10/2018 - 16:51:18

Quien.- En ningún momento ha querido hacer referencia a las varias infidelidades perpetradas por Tristan Thompson , las cuales se destaparon cuando ella se encontraba a pocas semanas de dar a luz a su primera hija en común, la pequeña True, pero parece evidente que Khloé Kardashian las tenía muy presentes ayer jueves al publicar en sus redes sociales una extensa declaración de autoafirmación con la que reivindica su fortaleza y determinación a la hora de superar los obstáculos que la vida le pone en su camino.



"Con todo lo que ha pasado, sigues en pie. ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Estás haciendo un gran trabajo, sigue así!", escribió la socialité en su cuenta de Instagram junto a una favorecedora imagen que la retrata posando con una chaqueta rosa.



"Si has recibido un golpe muy duro y te sientes rota por dentro pero aún así tienes la valentía de seguir siendo amable con los demás, entonces eso significa que eres una mujer fuerte con el corazón de un ángel", aseguraba al tiempo que sacaba a relucir su renovado amor propio.



Tras un largo período de tensión e incertidumbre ante el futuro de su relación con el deportista, lo que -para más inri- coincidió con la llegada de un aluvión de responsabilidades ligadas a su debut en la maternidad, las aguas volvieron progresivamente a su cauce y finalmente la hermana de Kim Kardashian acabó dándole una segunda oportunidad a su historia de amor y a su convivencia con el jugador de la NBA: una decisión que ahora parece haber defendido a capa y espada.



"Nunca te sientas mal por haber molestado a ciertas personas con decisiones que van sobre tu propia vida. No eres responsable de la felicidad de los demás, sino de la tuya propia. Si alguien quiere que te sientas miserable en tu vida para agradar a otros, quizá esa persona no merezca formar parte de tu vida para empezar", ha aconsejado a su legión de seguidores.