Creías haberlo visto todo? Kim Kardashian escandaliza redes con foto desnuda

05/10/2018 - 16:50:04

Quien.- Las fotos sensuales con semi y desnudos completos protagonizadas por Kim Kardashian no son alguna novedad. Desde que nació su tercer hijo, Saint West, la empresaria se ha encargado de compartir fotos muy reveladoras que dejan poco a la imaginación.



Dichas imágenes han puesto a la socialité en la mira, siendo objeto de duras críticas, pues muchos de sus seguidores opinan que "debería" guardar un poco de respeto puesto que es esposa y madre de tres pequeños.



Sin embargo, las críticas no parecen importarle a la más atrevida del clan Kardashian, pues este viernes compartió una imagen en la que nuevamente deja ver su anatomía muy detalladamente.



En la atrevida imagen, se aprecia el torso de Kim, con un micro bikini que apenas cubre sus nipples, mientras que la parte inferior por poco revela de más.

“Chanel vintage, por favor seamos específicos”, escribió la también empresaria.



A una hora de haber publicado la reveladora imagen, las reacciones de sus fanáticos no se hicieron esperar y la fotografía ya acumula más de un millón de "me gusta". Aunque los comentarios están divididos entre elogios por su figura y críticas por compartir imágenes explícitas.



En abril pasado, Kim compartió una serie de imágenes explícitas como parte de la campaña publicitaria con la que lanzó su nueva versión de KKW Fragance cuyo frasco imita la forma de su cuerpo.



