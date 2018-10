Todos mis documentos se han perdido: Alertan sobre una falla en la actualización de Windows 10



05/10/2018 - 16:16:21

Actualidad.- La última actualización del sistema operativo Windows 10, ofrecida por Microsoft desde el pasado 2 de octubre, podría haber eliminado los documentos y archivos personales de varios usuarios por una posible falla del servicio de alojamiento de archivos en línea OneDrive, informa el portal MSPoweruser.



Dos días después de la salida de la versión actualizada de Windows, en la Red comenzaron a publicarse comentarios de los usuarios que reportaron el problema y aseguraron haber perdido diversos archivos, incluyendo música y fotos.



Al parecer, los documentos eliminados se encontraban en la carpeta Mis Documentos, de modo que, a diferencia de otras ubicaciones, no contaban con una copia de seguridad en el sistema OneDrive.

Foto ilustrativa WhatsApp ya no será el mismo: A los usuarios les espera tal vez el cambio más molesto



"¡Dios mío! La carpeta Mis Documentos fue eliminada por alguna razón, desapareciendo junto a todos mis documentos personales (documentos Word, hojas de cálculo)", reza un mensaje de Twitter de un usuario, detallando que "todo se ha perdido" luego de que su computadora descargara la última versión de Windows 10, mientras que "mis copias de seguridad son muy antiguas".



Mientras algunos utilizaron las redes sociales para expresar su enojo por la situación, otro usuario prefirió acudir a los foros de ayuda de Microsoft tras haber perdido 227 Gigabytes de archivos, donde los expertos le aconsejaron intentar revertir los cambios en el equipo mediante un punto de restauración anterior a la última actualización.



Sin embargo, esta medida no resolvió el problema, de modo que la única opción segura para no perder los documentos personales parece ser realizar una copia de seguridad en una memoria extraíble, otro disco rígido o cualquier opción de almacenamiento complementaria.