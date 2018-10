Cómo Netflix está devorando la mayor cantidad de datos en todo el mundo



05/10/2018 - 16:10:45

BBC.- Netflix es el rey del tráfico en internet. La plataforma de videos en streaming bajo demanda se ha convertido en la aplicación que más datos demanda en todo el mundo: concentra el 15% de las conexiones a nivel global.



De acuerdo con el informe "The Global Internet Phenomena Report"* (informe global de fenómenos de internet), elaborado por Sandvine, una compañía canadiense especializada en conexiones de banda ancha, Netflix figura en las primeras posiciones de todos los rankings de datos a nivel global.



"Netlifx no necesita presentación. El gigante del streaming está disponible en todos los países excepto en cuatro y aparece en el Top 10 de todas las regiones", dicen los investigadores. "Su gran volumen de datos lo convierte en el sitio líder para ver videos".





Y es que la clave del tráfico de datos es el contenido audiovisual. En total, las plataformas de difusión de video representan más la mitad del tráfico de los datos en la red. Según la investigación, un 58%.



Netflix reúne el 40% de todo el tráfico que se descarga en Estados Unidos, su principal mercado.





La otra gran plataforma de videos, YouTube, le pisa los talones a Netflix con 11,4% del tráfico global, aunque en el continente americano Amazon Prime es más popular que YouTube.





El informe también encontró que la descarga de archivos y los juegos online "se están convirtiendo en una fuerza significativa" en cuanto al volumen de datos, así como las redes sociales, que abarcan el 5%.



"Unas pocas aplicaciones dominan el escenario mundial: Netflix, YouTube, Facebook y BitTorrent tienen las mayores cifras de tráfico web", se lee en el informe.



Los especialistas también advierten que internet "se ha diversificado" y que eso plantea "un gran reto" para los operadores de red y para compañías como Netflix.





El consumo de datos está ejerciendo una enorme presión. Y, seguramente, la situación empeore con el tiempo, sostienen.



"Las cifras vinculadas al video aumentarán más y más, y el contenido será de alta definición a medida que más usuarios usen 4K", dijo el videpresidente de marketing de Sandvine.



Así son los nuevos televisores en resolución 8K (y por qué algunos recomiendan esperar para comprarlos)



Durante las horas punta, por la noche, es cuando las redes se encuentran más saturadas, dice el informe.



Y es que, tal y como dijo el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, en una entrevista el año pasado, "su mayor competidor es el sueño".



"Cuando ves una serie de Netflix y te enganchas, te quedas hasta tarde viéndola. Realmente estamos compitiendo con el sueño", declaró.





Sin embargo, la tecnología que utilizan los servicios de transmisión de video como Netflix hace que el contenido sea proporcionado de manera más eficiente y que se consuman menos datos, pues éstos son comprimidos.



Por otro lado, el éxito de las plataformas de difusión de video está haciendo que la piratería aumente.



"Si la gente no puede obtener el contenido que quiere porque para ello debe pagar múltiples suscripciones o porque sale un día más tarde en su región y no quieren que los spoilers les adelanten en contenido en internet, recurren a la piratería", dijo Cullen.



La buena noticia es que, según el informe, la mayoría del tráfico en internet está encriptado.



Eso es bueno para los consumidores porque significa que sus datos no pueden ser "leídos" por ningún usuario o compañía que acceda al tráfico web, aunque no los protege ante posibles ataques cibernéticos o filtraciones.



Los datos recopilados en el informe fueron obtenidos de más de 150 compañías en todo el mundo, que representan a 2.100 millones de suscriptores.