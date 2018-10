Caso Alexander: Tú has violado toda la reserva, le dice Guerrero a periodista de Página Siete

05/10/2018 - 13:37:47

Página Siete.- Antes de ingresar a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, para brindar un informe sobre el caso del bebé Alexander, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, fue abordado por la prensa para conocer pormenores de este caso.



Entre los periodistas que lo siguieron en su ida a la comisión se encontraba Carlos Quisbert, de Página Siete, quien le consultó si iba a pedir la reserva de la audiencia en la comisión de Constitución, como se hizo en las investigaciones de la Fiscalía del caso Alexander.



¿Va a pedir reserva en esta audiencia?, le pregunta Quisbert. Guerrero gira la cabeza, lo mira y le responde: “Tú has violado toda la reserva. Qué reserva voy a pedir”.



Quisbert le replica que la Fiscalía dio la primera conferencia de prensa de este caso, en el año 2014, cuando citaron con nombre y apellido al “supuesto” violador del bebé Alexander y lo calificaron de “pedófilo”, sin tener una pericia psicológica al respecto.



“Tú has violado toda la reserva...tú has violado todo”, le replicó Guerrero.



Quisbert es el periodista que fue detenido en 2015 por entrevistar a una de las implicadas en el caso Alexander dentro de un centro penitenciario. Además, ya en Página Siete, fue quien difundió el audio en el que se escucha a la jueza Patricia Pacajes reconocer que el médico Jhiery Fernández, principal acusado por la violación del bebé Alexander, era inocente y fue sentenciado injustamente a 20 años de cárcel por errores de la Fiscalía.



La Fiscalía no encontró una prueba científica que dé cuenta que Fernández violó al bebé Alexander, pese a eso lo inculpó por el delitoy defendió la tesis hasta lograr una sentencia de 20 años de cárcel. Luego de casi cuatro años de reclusión,el miércoles el médico logró que la justicia revierta su detención preventiva para que pueda defenderse en libertad, luego de la indignación que provocó en la población saber que un inocente estaba en la cárcel.