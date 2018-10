Evo niega que fallo sea una derrota y pide que Chile respete el último párrafo



El País.- El presidente Evo Morales negó este viernes que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) haya sido una derrota para Bolivia y manifestó que sería importante que Chile respete y aplique el último párrafo de la sentencia, que habla sobre seguir en el diálogo.



Afirmó que habría sido una derrota si es que la Corte determinaba que con el Tratado de 1904 ya se terminaba la aspiración boliviana, pero no fue así. Señaló que los fallos de la CIJ del 2015 y 2018 sostienen que el tema marítimo no se ha resuelto y que se deje seguir dialogando.



“¿Cuál hubiera sido la derrota, hermanas y hermanos? Si la Corte hubiera dicho ‘con el Tratado de 1904 está resuelto’- Eso hubiera sido la derrota. Aquí no, la Corte está reconociendo que hay un tema pendiente, no se ha resuelto el tema del mar”, manifestó Morales en un acto en Cobija.



Morales reiteró que no comparte la decisión de la Corte, pero que la respete, y que Chile debería respetar el párrafo 176, en el cual la CIJ aclaró que su sentencia no impide que las partes sigan en diálogo para zanjar su controversia.



“Vamos a respetar, no compartimos, pero cuando se trata de respetar, aplicar, sería importante que también Chile aplique y respete el último párrafo donde nos invoca a seguir dialogando sobre el tema del mar”, sostuvo.



El mandatario reiteró sus críticas a la Corte respecto a contradicciones que ha encontrado en la sentencia. Dijo que los antecedentes históricos y las consideraciones jurídicas que tomaron en cuenta los jueces se contraponen a su decisión final.



“No sé si se ha asuntado la Corte”, dijo Morales, aunque destacó que la CIJ se manifestó para que sigan las negociaciones aunque sin una obligación.



Para el futuro, señaló que hay “otros caminos” y que hay otras cortes de las Naciones Unidas, pero expresó sus reparos: “No sé si están sometidos a ciertos intereses, eso habría que investigar averiguar”.