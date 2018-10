Cívicos piden al Gobierno Central explicaciones de los recursos de Tarija



05/10/2018 - 13:22:26

El País.- El presidente del Comité Cívico, Juan Carlos Ramos Jurado, en la jornada de paro cívico que acatan los tarijeños, pidió al Gobierno Central que vengan a Tarija para explicar sobre los recursos económicos que están siendo redireccionados al nivel central.



“Pedimos que nos expliquen porque redireccionan directamente desde el Gobierno Central esos recursos que los tarijeños”, dijo a los medios de comunicación.



Mencionó que los tarijeños tienen toda la autoridad y capacidad para invertir esos recursos. “Que concilie las cuentas, porque no es los montos que ellos están manejando, y los tarijeños tenemos la capacidad de poder analizar y pedir que se respete (…) que no se confisque y que no se oculte aquellos recursos que no los están declarando”.



Ramos mencionó también que el paro está siendo acatado en la ciudad de Villa Montes, en Palos Blancos, San Lorenzo, Oconnor, Méndez y Padcaya.