Doria Medina exige que responsables del fracaso en la demanda marítima pidan disculpas



05/10/2018 - 13:20:57

Erbol.- El jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, exigió este viernes que los responsables del “fracaso” ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidan disculpas al país.



Doria Medina reaccionó así a las explicaciones que dio Carlos Mesa a la derrota en La Haya. El expresidente sostuvo que la demanda estaba bien argumentada, pero no era el momento para presentarla, puesto que cambiaría al Derecho Internacional, pero los jueces decidieron actuar de manera conservadora.



“La explicación de Carlos Mesa no alcanza. Con semejante fracaso, no hay explicación suficiente hasta que los responsables pidan disculpas al país y tengan el tino de no pedir más cargos ni medallas sobre el mar”, escribió Samuel en su cuenta de Twitter.



Doria Medina ya ha insistido en reiteradas ocasiones que el Gobierno de Evo Morales brinda una explicación de lo ocurrido.



En un anterior tuit planteó que se debe “pasar la página” y comenzar entre todos una nueva política para recuperar el mar, pero que para eso “Evo y sus amigos que fueron a La Haya deben dejar de cantinflear y explicar la derrota que nos han traído”.