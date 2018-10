Al menos siete clínicas quieren contratar a Jhiery Fernández



05/10/2018 - 13:19:28

Erbol.- A Jhiery Fernández no le faltan ofertas de trabajo. Al menos siete clínicas ya expresaron su interés en contratar al médico que recién obtuvo la detención domiciliaria, luego de estar casi cuatro años en la cárcel de San Pedro, informó la abogada copatrocinante, Zuleika Lanza.



La jurista señaló que Jhiery hará el análisis de las propuestas junto a su defensa técnica, para ver qué camino sigue, pero destacó que “trabajo no le va a faltar al doctor Fernández, el Colegio Médico le está respaldando”.



Si bien Fernández cumplirá detención domiciliaria, puede solicitar autorización a la justicia para salir a trabajar en determinados horarios.



Por otro lado, la abogada Lanza manifestó que se está esperando que el Tribunal Décimo de Sentencia remita antecedentes al Tribual Departamental de Justicia, para llevar adelante la apelación a la sentencia por el caso Alexander.



Dijo que los jueces del Tribunal Décimo deben ser sancionados, no sólo por la mala fundamentación de la sentencia, sino también por errores como el que se identificó en el texto, donde en una página copiaron y pegaron datos de otro caso.



Respecto al error del texto, el juez Roberto Mérida dijo que son cosas que suelen pasar porque se usan plantillas, pero que la exjueza Pacajes fue la responsable de la redacción y revisión.



Lanza señaló que en una sentencia no puede haber plantillas. Señaló que los jueces deben ser procesados en el Consejo de la Magistratura.