Legislativo prevé designar al sucesor de Ramiro Guerrero en cuatro días



05/10/2018 - 12:52:23

La Razón.- Entre 26 postulantes finales y en sesión del pleno, la Asamblea Legislativa Plurinacional prevé designar al sucesor del fiscal General Ramiro Guerrero el martes 9 de octubre, informó el jefe de la bancada nacional del gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS), diputado David Ramos.



De acuerdo al cronograma que sistematiza el oficialismo, se prevé que la nueva autoridad sea posesionada entre el 21 al 23.



“Está prevista esta sesión ordinaria para el martes 9. El presidente Nato de la Asamblea, el compañero Vicepresidente (Álvaro García) estaría convocando y ya en ese instancia la Comisión Mixta estará presentando el informe de todo el procedimiento”, indicó a La Razón Digital.



En las horas precedentes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, indicó, sin embargo, que la fecha está sujeta a evaluación.



Ramos insistió “se estará designado oficialmente el 9 de octubre como procede por reglamento por dos tercios de votación de todos los presentes, senadoras, senadores, diputadas, diputados, que son parte de las tres fuerzas: MAS, UD, PDC”.



En anteriores procesos de designación de autoridades, como el Defensor del Pueblo y el Contralor, el oficialismo optó por votar de manera orgánica, es decir, bajo un acuerdo previo por un solo candidato.



Consultado por este método, Ramos respondió: “no puedo generar elementos que no corresponden” . Luego aseguró que existirá una “decisión plural” en la que primará “la idoneidad, profesionalidad, experiencia” y otros elementos que serán analizados con base en el informe de la Comisión Mixta de Justicia Plural que se encargó del proceso desde el 7 de agosto.



No obstante, el presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón, anticipó que la nota lograda por los candidatos no tendrá peso en la elección legislativa del Fiscal General.