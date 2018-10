Exjuez de la CIDH: Repostulación de Morales es legítima



05/10/2018 - 10:12:28

Santa Cruz, (ABI).- El exjuez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Ernesto Rey Cantor, estableció que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no establece limitante alguna para la repostulación del presidente Evo Morales en las próximas elecciones generales en Bolivia.



"Todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho a votar (...) nuevamente por Evo Morales y él tendría derecho a ser elegido una, dos o tres veces, toda vez que el artículo 23 de la Convención no establece limitaciones de ninguna índole", explicó a los periodistas.



Rey Cantor agregó que si bien el artículo 168 de la Constitución boliviana establece que el periodo del mandato presidencial es de cinco años y la reelección por una vez de manera continua, éste no es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 23, que reconoce los derechos políticos.



Dicho artículo señala textualmente que "todos los ciudadanos deben gozar de los diferentes derechos y oportunidades; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal igual o por voto secreto que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores".



Según el jurista, las limitantes que están referidos en el mismo tratado son por razones de edad, nacionalidad, residencia, incapacidad civil, mental o por una sentencia dictada por una juez, los que no se aplican en el caso de Morales.



"El tratado en ninguna parte establece una limitación a que el presidente sea elegido una vez más por voluntad del pueblo soberano", acotó.



Rey Cantor subrayó que la Constitución de Bolivia está sometida a los tratados internacionales de derechos humanos de carácter vinculante.



Dijo que el artículo 256 de la Constitución establece que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados y ratificados por el Estado boliviano, se aplicarán de manera preferente sobre esta.



"Es decir, el mismo constituyente boliviano expresa su voluntad de que en un momento dado de conflicto normativo entre la Constitución y un tratado como la Convención de Derechos Humanos, dicho tratado tiene aplicación preferente y sobre la misma Constitución", recalcó.



Rey Cantor, oriundo de Colombia, se encuentra en Santa Cruz participando en el Congreso Internacional de Derecho Procesal Constitucional "Problemas actuales de la interpretación y argumentación Jurídica", organizado por el Tribunal Constitucional Plurinacional.