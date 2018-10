Pese a indecisos, Senado de EE. UU. se alista para voto sobre Kavanaugh



05/10/2018 - 10:06:23

VOA.- El Senado de Estados Unidos se encamina el viernes a una crucial votación que determinará el avance de la nominación de Brett Kavanaugh a la Corte Suprema, mientras senadores republicanos claves siguen indecisos ante las denuncias de abuso sexual contra el magistrado y las intensas protestas que han dividido a la nación.



El juez, de 53 años, presentó lo que de facto fueron sus últimos argumentos reconociendo que se mostró “muy emotivo” al negar enérgicamente las acusaciones en su contra durante una vista de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado la semana pasada. “Dije algunas cosas que no debería haber dicho”, escribió en un artículo publicado el jueves en la noche. Pero manifestó que sigue siendo la misma persona “trabajadora y equilibrada” que ha sido siempre.



“En adelante, pueden contar conmigo”, escribió en The Wall Street Journal.



El artículo, además del respaldo de última hora del presidente Donald Trump en un acto electoral en Minnesota, parecían buscar convencer a los tres senadores republicanos indecisos, claves para que la formación pueda hacer valer su mayoría en la cámara: Susan Collins de Maine, Jeff Flake de Arizona y Lisa Murkowski de Alaska. En el bando demócrata, el legislador de Virginia Occidental Joe Manchin no confirmó todavía el sentido de su voto.



Antes del voto del viernes, los republicanos se mostraron confiados en que la investigación del FBI sobre las acusaciones no arrojó nuevos detalles, explicaron. Sin embargo, persistía un cierto nivel de duda ya que Collins y Flake pasaron horas el jueves revisando los documentos confidenciales del FBI en una sala segura en un sótano, mucho después de que otros saliesen del lugar aparentemente satisfechos con los hallazgos.



Incluso sin tener seguros los votos, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, siguió adelante con su intento de hacer avanzar la nominación del candidato de Trump en lo que sería una victoria para su partido a pocas semanas de las elecciones de mitad de legislatura. McConnell tiene poco margen de error ante la escasa mayoría de su partido (51-49) en la cámara, aunque llame al vicepresidente Mike Pence para romper un empate.



Se espera que la votación final tenga lugar el sábado.



La tensión era alta en el Capitolio, donde los contrarios a Kavanaugh, incluyendo sobrevivientes de abusos sexuales, confrontaron a senadores en los pasillos y celebraron vigilias frente la Corte Suprema. Los partidarios del magistrado también se congregaron para mostrar su apoyo.



La del viernes es una votación de procedimiento que sirve para cerrar el debate, y algunos senadores podrían votar para que el proceso siga adelante pero seguir sin comprometer su voto para la confirmación definitiva del fin de semana.